En Chile, el diario La Tercera también dedicó un gran espacio a la noticia. En su portada tituló: "Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita". También remarca que la ex mandantaria fue procesada por "administración fraudulenta". Asimismo, explica que el juez federal enmarcó la investigación en los "beneficios exclusivos" que la ex jefe de Estado dio a favor de un determinado grupo empresario, pertenenciente a la familia Báez, históricamente ligada a la ex mandantaria y su difunto marido, Néstor Kirchner, también ex presidente.