El informe revela, a su vez, que cuando el piloto pidió a la torre de control del José María Córdova que le permitiera aterrizar, pese a que todavía no estaba en la aproximación a la pista, no informó de la gravedad de su situación ni que ya se le habían apagado dos de los cuatro motores: "En este punto, tenían dos motores apagados y la tripulación no ha hecho ningún reporte de su situación, que era crítica, y continúa reportando de forma normal".