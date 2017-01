La novedad de la compañía japonesa, un híbrido de consola de sobremesa y de uso portátil, apunta a una experiencia de juego versátil, con resolución de la pantalla de alta definición y un procesador cuyo rendimiento la ubica entre la Xbox One y la PlayStation 4. Junto con la consola de Nintendo en marzo se lanzan juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Mario Kart 8, pero sobre todo se esperarán los productos de 48 desarrolladores que ya trabajan para la Switch.