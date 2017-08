Un desperfecto técnico no es mayor trastorno para nosotros. Pero imaginen que estamos en la Estación Espacial Internacional, entonces sí sería todo un problema. En esto pensaron los fundadores de Made in Space y crearon la primera impresora 3D para el espacio. No se las vieron nada fácil ya que tuvieron que desafiar las leyes de gravedad. Sin embargo, lograron hacerlo y plantaron así otra bandera de triunfo de esta nueva tecnología exponencial.