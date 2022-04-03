Сюрприз в боксерському матчі: рефері був вражений і повинен був бути знятий на носилках

Рефері погано розмістився на рингу і був вражений ананасом на груди

Позиціонування на рингу - один з найважливіших моментів для судді при веденні бійки. А мексиканський суддя Хесус Гранадос кілька секунд стояв у поганому секторі в протистоянні Ірвіна Туррубіартеса та Херардо Валенсуели . Що робити, якщо він заплатив за це: отримав ананас на грудях і довелося знімати на носилки.

Останні удари третього раунду були розподілені, коли правий гачок від Валенсуели не мав бажаної боксера долі і вплинув на авторитет бою. Гранадос відчув сильний біль і перестав звертати увагу на боротьбу під час фінальних моментів. Рефері почав кружляти руками в банку, і як тільки почув дзвін, він нахилився і торкнувся області, де відчув потужну агресію.

Четвертий тур повинен був почати, але Ісус лежав на стороні кільця, де лікарі лікували його негайно. Йогоавтоматично вивезли із зони бойових дій на ношах для надання невідкладної допомоги. Камери зосередилися на тому момент, коли вони відкрили одяг, щоб перевірити ступінь удару і щоб він також міг краще дихати.

Опинившись у лазареті, Гранадос був з медичним персоналом вечора і через кілька хвилин одужав. Згідно з трансляцією TV Azteca , суддя самостійно знявся з гімназії Родріго Кеведо, розташованої в місті Чихуахуа, і знаходиться поза небезпекою. «Минуло давно, як ми бачили щось подібне. Великимісторичним прецедентом є Бенні Леонард, нью-йоркський боєць, який колись пішов на пенсію, присвятив себе судді, а 18 квітня 1947 року, коли він мав на увазі незначний бій, він впав мертвим. Ми робимо порівняння за історичною цінністю, ми не хочемо, щоб це досягло такого визначення», - пояснив один з коментаторів.

Колега відповідав за те, щоб продовжувати очолювати протистояння, яке призвело до перемоги Туррубіартеса нокаутом в сьомій главі. Херардо Валенсуела вперше в пав у своїй кар'єрі і залишився рекорд у 10 перемог і один програш, тоді як Ірвін знову розтягнув свій вражаючий рекорд 24-0-1, провівши одну нічию проти Густаньо Пінья Мелгар наприкінці 2021 року.

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