Йате перерізав купальця своїми гвинтами на пляжах в Чолоні, Картахена

В останні кілька годин стався новий інцидент на пляжах Картахени за участю купальників з човнами. З цього приводу жертвою є Елізео Гарсія, турист, якого протаранили гвинти яхти в спа-центрі Чолона, на острові Бару.

Згідно з попереднім звітом Капітанства порту Картахени, чоловік би стрибнув у море, коли рухалося судно, в якому він перевозився.

Тіло Елізео Гарсії кілька разів різали гвинти, тому його доставили до лікарні міста, де він отримав медичну допомогу за отримані травми, особливо в ногах і спині.

«Підрозділ берегової охорони ВМС Колумбії, який на момент інциденту стежив за морською діяльністю в цьому районі, евакуював потерпілого до лікарні міста Картахена, де його зараз лікують, щоб оцінити серйозність його травм», - сказав він. капітан корабля Даріо Едуардо Санабрія, капітан порту Картахена.

Він також оголосив, що потерпілого евакуйовано з місця та доставлено до медичного центру та нагадав, що 25 березня «відбулася зустріч з компаніями менших кораблів у Corpoturismo, попереджаючи про необхідність дотримання заходів безпеки, щоб уникнути нещасних випадків».

Зі свого боку, Єрмін Тегеран Веласкес, президент кооперативу Ciénaga Azul, в Чолоні, згідно з інформацією La Fm, заявив, що інцидент стався, коли, мабуть, купач стрибнув з яхти без дозволу.

«Ми знаходимося в робочій зоні, яка знаходиться на землі, яхта ще не була припаркована, коли чоловік кинувся в спину, а водій не помітив; людина має травми в ногах і спині. У нас є розмежований район, куди прибувають човни, щоб покинути туриста і виїхати, у людей є інша область, де вони купаються, а турист не чекає», - сказав Тегеран.

Він додав, що: «Це була необережність громадянина, оскільки вони не припаркували яхту, ми завжди підкреслювали, що у нас є помітний пляж для купання, ми завжди говоримо туристам, що ми їх туди беремо; ми рекомендуємо їм не плавати там же, що і човни, і вони ігнорують нас».

Влада закликала купальників та власників човнів дотримуватися обумовлених правил перевезення пасажирів, і попередила громаду загалом, не перебувати поруч з човнами, що рухаються, повідомляти своїх товаришів або екіпажу про будь-яку діяльність, яку слід проводити на воді, використовувати рятувальників жилета на борту, серед інші, для забезпечення безпечної навігації.

Президент Іван Дуке оголосив цієї п'ятниці з Картахени на закритті саміту з навичок Організації економічного співробітництва та розвитку, підтвердив офіційне відкриття публічного тендеру на мегапроект Canal del Dique, в який планується інвестиції в розмірі 3 мільярди доларів.

Президент класифікував це як «найважливіший проект адаптації до змін клімату, який матиме наша країна в найближчі чотири десятиліття», і пояснив, що проект дозволить захистити затоку Картахена та барбекю, що також передбачає захист дуже великої частини морських видів, він продовжить дозволяти прибувати пасажирські та вантажні судна, не впливаючи на кількість осаду, осадку та морехідності.

Вони принесуть користь муніципалітетам Болівар, Атлантико та Сукре, покращуючи судноплавність та уникаючи повеней протягом зимового сезону. Всього, за даними національного уряду, вже пройдено 16 попередніх консультацій.

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