ПРО «наводила мосты с федеральным правительством», чтобы «создать более сильный банк»: Дэниел Бейкер

85-я Банковская конвенция была заключена в пятницу на фоне тонов сердечности между Ассоциацией банков Мексики (ABM) и правительством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, в последующие дни, отмеченные противоречиями с Банком Мексики (Banxico) и кризисом войны конфликт между Россией и Украиной.
В своих заключительных заявлениях для прессы Дэниел Беккер, лидер ПРО, подчеркнул, что банки «наводили мосты с федеральным правительством», чтобы «создать более сильное банковское дело».
«Благодаря отличному общению, хорошим посланиям, отзывчивому президенту, и я уверен, что из этого мы сможем построить более надежную систему», - сказал представитель высшего финансового сектора, который объединяет более 50 банков.
Через два года Банковская конвенция вернулась в Акапулько лично в ожидании преодоления кризиса пандемии, который вызвал историческое сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) на 8,2% в 2020 году и восстановление на 4,8% в 2021 году в Мексике.
Несмотря на сообщение Дэниела Бейкера, конференция была отмечена разногласиями, созданными Лопесом Обрадором, который в четверг нарушил все прецеденты, выдвинув решение Banco de México (Banxico) повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 6,5%, что является исключительной властью центрального банка.
Необычно, что президент принес извинения совету управляющих на съезде, и теперь Беккер признал это.
«Это просто подтверждает нам, что способные люди способны исправлять ситуацию, и мне кажется, что исправление очень мощно и высоко отзывается о президенте», - сказал Беккер СМИ.
Представитель финансового руководства, который отменил официальную церемонию закрытия и только в начале дал пресс-конференцию, также заявил, что удовлетворен посланием Лопеса Обрадора, хотя в четверг попросил его о более «конструктивном» диалоге и условиях «определенности».
«Положительно. Президент, я думаю, вы это видели, понимает банковское дело, знает, что это важная отрасль, актуальная, что мы можем поддержать экономический рост и, как вы видели, очень позитивно», - сказал он в эту пятницу на вопрос прессы.
Он также признал, что президент «обязался не делать никаких реформ банку», обещание, которое он «уважал».
«Да (это сигнал, на который мы надеялись), я думаю, что до тех пор, пока банковское дело остается инклюзивным банком с социальным измерением, у нас будет потенциал для мобилизации, и я думаю, что в этом смысле это было очень удовлетворительно», - ответил он на экспресс-вопрос.
Помимо этих разногласий, конвенция проходила в тени кризиса, возникшего в результате вторжения России в Украину.
В последний день конференций бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и специальный посланник ООН по финансам и климату Марк Карни предупредили о последствиях войны в Украине, которая повлияет на Мексику.
«Нам нужно приложить все усилия, чтобы заставить Россию немедленно прекратить вторжение, а во-вторых, я думаю, что мы тоже должны оказать гуманитарную поддержку всем этим беженцам и людям Украины, чьи жизни были затронуты», — сказал Пан Ги Мун.
Со своей стороны Марк Карни указал, что «сочетание высоких цен на энергоносители, иногда дефицита, риска нехватки угля и долгосрочной перспективы с точки зрения климатической конкурентоспособности породит переход».
Президент ABM признал, что война снизила ожидания роста в Мексике, которая также столкнулась с инфляцией в 7,29%, согласно отчету Национального института статистики и географии (Inegi), опубликованному в прошлый четверг, что означает его самый высокий уровень за два десятилетия.
«Правда в том, что существует высокая инфляция и проблема войны, которая не была на радаре, мы должны следить за событиями и ждать, но мы видим рост, который может составлять от 2,5% до 3,5%», - сказал Беккер.
Несмотря на прогноз, он подчеркнул здравомыслие и оптимизм банковской системы, учитывая, что в Мексике «условия готовы к инвестированию».
«Напряженность, которая существует между Соединенными Штатами и азиатскими странами, порождает возможность сделать производство в Мексике, я думаю, что, несмотря на то, что она находится в очень сложном контексте, Мексика также находится в очень привилегированном положении, и мы надеемся, что мы уловим ценность этих возможностей», - заключил он.
С информацией от EFE
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