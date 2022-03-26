ПРО «наводила мосты с федеральным правительством», чтобы «создать более сильный банк»: Дэниел Бейкер

85-я Банковская конвенция была заключена в пятницу на фоне тонов сердечности между Ассоциацией банков Мексики (ABM) и правительством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, в последующие дни, отмеченные противоречиями с Банком Мексики (Banxico) и кризисом войны конфликт между Россией и Украиной.

В своих заключительных заявлениях для прессы Дэниел Беккер, лидер ПРО, подчеркнул, что банки «наводили мосты с федеральным правительством», чтобы «создать более сильное банковское дело».

«Благодаря отличному общению, хорошим посланиям, отзывчивому президенту, и я уверен, что из этого мы сможем построить более надежную систему», - сказал представитель высшего финансового сектора, который объединяет более 50 банков.

Во время инаугурации 85-й Банковской конвенции президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор извинился за то, что сообщил, что Банк Мексики (Banxico) повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. Он сказал, что считает, что объявление уже обнародовано. (Фото: EFE/Дэвид Гузман/Архив)

Через два года Банковская конвенция вернулась в Акапулько лично в ожидании преодоления кризиса пандемии, который вызвал историческое сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) на 8,2% в 2020 году и восстановление на 4,8% в 2021 году в Мексике.

Несмотря на сообщение Дэниела Бейкера, конференция была отмечена разногласиями, созданными Лопесом Обрадором, который в четверг нарушил все прецеденты, выдвинув решение Banco de México (Banxico) повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов до 6,5%, что является исключительной властью центрального банка.

Необычно, что президент принес извинения совету управляющих на съезде, и теперь Беккер признал это.

«Это просто подтверждает нам, что способные люди способны исправлять ситуацию, и мне кажется, что исправление очень мощно и высоко отзывается о президенте», - сказал Беккер СМИ.

Архивная фотография женщины с новой банкнотой в 200 песо, представленной во время мероприятия, проведенного Banco de México в Мехико (Мексика). EFE/Хосе Мендес

Представитель финансового руководства, который отменил официальную церемонию закрытия и только в начале дал пресс-конференцию, также заявил, что удовлетворен посланием Лопеса Обрадора, хотя в четверг попросил его о более «конструктивном» диалоге и условиях «определенности».

«Положительно. Президент, я думаю, вы это видели, понимает банковское дело, знает, что это важная отрасль, актуальная, что мы можем поддержать экономический рост и, как вы видели, очень позитивно», - сказал он в эту пятницу на вопрос прессы.

Он также признал, что президент «обязался не делать никаких реформ банку», обещание, которое он «уважал».

«Да (это сигнал, на который мы надеялись), я думаю, что до тех пор, пока банковское дело остается инклюзивным банком с социальным измерением, у нас будет потенциал для мобилизации, и я думаю, что в этом смысле это было очень удовлетворительно», - ответил он на экспресс-вопрос.

Военный конфликт между Россией и Украиной стал еще одной темой, обсуждавшейся на 85-й Банковской конвенции. (Фото: ЕФЕ/ЕПА/СТРИНГЕР)

Помимо этих разногласий, конвенция проходила в тени кризиса, возникшего в результате вторжения России в Украину.

В последний день конференций бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и специальный посланник ООН по финансам и климату Марк Карни предупредили о последствиях войны в Украине, которая повлияет на Мексику.

«Нам нужно приложить все усилия, чтобы заставить Россию немедленно прекратить вторжение, а во-вторых, я думаю, что мы тоже должны оказать гуманитарную поддержку всем этим беженцам и людям Украины, чьи жизни были затронуты», — сказал Пан Ги Мун.

Со своей стороны Марк Карни указал, что «сочетание высоких цен на энергоносители, иногда дефицита, риска нехватки угля и долгосрочной перспективы с точки зрения климатической конкурентоспособности породит переход».

Президент ABM признал, что война снизила ожидания роста в Мексике, которая также столкнулась с инфляцией в 7,29%, согласно отчету Национального института статистики и географии (Inegi), опубликованному в прошлый четверг, что означает его самый высокий уровень за два десятилетия.

Фото: EFE/Сашенька Гутьеррес/Архив

«Правда в том, что существует высокая инфляция и проблема войны, которая не была на радаре, мы должны следить за событиями и ждать, но мы видим рост, который может составлять от 2,5% до 3,5%», - сказал Беккер.

Несмотря на прогноз, он подчеркнул здравомыслие и оптимизм банковской системы, учитывая, что в Мексике «условия готовы к инвестированию».

«Напряженность, которая существует между Соединенными Штатами и азиатскими странами, порождает возможность сделать производство в Мексике, я думаю, что, несмотря на то, что она находится в очень сложном контексте, Мексика также находится в очень привилегированном положении, и мы надеемся, что мы уловим ценность этих возможностей», - заключил он.

С информацией от EFE

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