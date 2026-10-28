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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de octubre

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 1,56 dólares canadienses, sin variación porcentual respecto al cierre anterior de 1,56, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 0,52%, mientras que en términos interanuales, su variación muestra una caída del 3,4%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,12%, superando la volatilidad de referencia del 4,05%, lo que sugiere un periodo de incertidumbre e inestabilidad en el mercado.

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