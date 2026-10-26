Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 26 de octubre

Guardar

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,59 reales brasileños, registrando una disminución del -0,37% respecto al precio de cierre anterior de 5,61 reales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 0,77%, mientras que en términos interanuales, su valor ha disminuido un 12%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, rompiendo una reciente estabilidad. Actualmente, la volatilidad del euro frente al real brasileño es del 13,61%, superior a la volatilidad de referencia del 11,36%, indicando un período de inestabilidad en el mercado cambiario.