Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 19 de octubre

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En apertura del día, el euro se cotiza a 5,7 reales brasileños, mostrando un incremento del 0,26% en comparación con el precio de cierre previo de 5,68 reales, según informa Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,42%, aunque en el horizonte interanual presenta una caída del 12,74%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño en los últimos días, marcando un aumento sostenido tras una racha de un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 11,08%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 11,25%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.