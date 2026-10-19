Noticias

Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 19 de octubre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ
Guardar

En apertura del día, el euro se cotiza a 5,7 reales brasileños, mostrando un incremento del 0,26% en comparación con el precio de cierre previo de 5,68 reales, según informa Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,42%, aunque en el horizonte interanual presenta una caída del 12,74%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño en los últimos días, marcando un aumento sostenido tras una racha de un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 11,08%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 11,25%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Se percibe sismo de magnitud 4.5 este lunes 19 de octubre en Socaire

Chile es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, por lo que es importante permanecer preparado ante cualquier movimiento telúrico

Se percibe sismo de magnitud 4.5 este lunes 19 de octubre en Socaire

Predicción del estado del tiempo en Punta del Este para este domingo 18 de octubre

Los récords de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Predicción del estado del tiempo en Punta del Este para este domingo 18 de octubre

Clima en Montevideo: cuál será la temperatura máxima y mínima este 18 de octubre

Su ubicación hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos&nbsp;

Clima en Montevideo: cuál será la temperatura máxima y mínima este 18 de octubre

Paraguay: el pronóstico del tiempo para Asunción este 18 de octubre

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

Paraguay: el pronóstico del tiempo para Asunción este 18 de octubre

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Asunción este domingo 18 de octubre

Durante el invierno en Paraguay la temperatura baja hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord histórico, ocurrido en el año 2000

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Asunción este domingo 18 de octubre