Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 12 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó a 1,43 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una ligera variación al alza del 0,01% en comparación con el cierre anterior de 1,43, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,46%, mientras que su variación interanual se sitúa en un crecimiento del 3,8%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días. La volatilidad actual se sitúa en 3,89%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,96%, lo que indica una estabilidad en el mercado cambiario.