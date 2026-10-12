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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 12 de octubre

La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,52 quetzales, reflejando una disminución del -0,39% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,56 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro avanzó un 2,44%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del -5,19%.

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El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al quetzal guatemalteco en el último día, tras registrar una caída sostenida. La volatilidad actual del 18,33% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 20,24%, lo que indica una leve estabilidad en el tipo de cambio.

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