Noticias

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de octubre

La moneda europea experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M
Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 8,55 quetzales, experimentando un incremento del 3,13% respecto al cierre anterior de 8,29 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,91%, aunque presenta una variación interanual negativa del -3,06%.

PUBLICIDAD

El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, marcando un avance significativo en su cotización. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 36,09%, superando considerablemente la volatilidad de referencia del 20,37%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 7 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de divisas

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 7 de octubre

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de octubre

La moneda europea experimentó un descenso en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de octubre

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 7 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 7 de octubre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un leve alza respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de octubre

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 7 de octubre

La moneda europea ha mostrado un avance con respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 7 de octubre