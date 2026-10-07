Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de octubre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 8,55 quetzales, experimentando un incremento del 3,13% respecto al cierre anterior de 8,29 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,91%, aunque presenta una variación interanual negativa del -3,06%.

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El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, marcando un avance significativo en su cotización. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 36,09%, superando considerablemente la volatilidad de referencia del 20,37%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado.