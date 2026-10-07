Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 7 de octubre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,39% respecto al precio de cierre anterior de 7,39 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un avance del 3,16%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2%.

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El tipo de cambio dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 35,69%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 20,79%, lo que indica un escenario de inestabilidad en el mercado.