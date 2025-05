Jake Paul ataca a Julio César Chávez Jr y le recuerda los problemas que tuvo con las adicciones

Jake Paul recordó le recordó a Julio César Chávez Jr. los problemas que tuvo con las adicciones (X@DAZN)

Julio César Chávez Jr. y Jake Paul protagonizaron su primera conferencia de prensa para promocionar el combate que sostendrán el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim. Durante el evento, ambos intercambiaron declaraciones que elevaron los ánimos, con el youtuber haciendo referencia a las adicciones que el hijo de la leyenda enfrentó en el pasado.

Junior estuvo acompañado por su padre, el legendario Julio César Chávez, quien ha sido un pilar en su carrera. Y en respuesta a las provocaciones de Paul, Chávez Jr. aseguró que el enfrentamiento será una oportunidad para que el estadounidense experimente lo que es el boxeo real.

La pelea entre Chávez Jr. y Paul ha generado gran expectativa, no solo por el contraste entre sus trayectorias, sino también por el choque de personalidades que quedó en evidencia durante la conferencia. Pues mientras Jake ha construido su carrera en el boxeo enfrentando a figuras mediáticas y retiradas, Julito busca reivindicar su nombre en el deporte tras una trayectoria marcada por altibajos y problemas personales.

May 14, 2025; Los Angeles, California, USA; Julio Cesar Chavez Jr. speaks at press conference in anticipation of his fight against Jake Paul at Avalon Hollywood Theater. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

¿Qué dijo Jake Paul a Chávez Jr sobre las adicciones?

Durante la conferencia de prensa ambos pugilistas se dijeron seguros de ganar, sin embargo, el youtuber le recordó al Junior los problemas que tuvo con las adicciones. “Hay dos cosas que no puedes vencer, a mí y tu adicción a las drogas. Puedo ganar a los dos Chávez en la misma noche, al padre y al hijo, ironizó.

Por su parte, el hijo de la leyenda se dijo preparado y aseguró que se encuentra mejor que su contrincante a pesar de que este no será fácil y es fuerte.

“Me siento muy bien, renovado porque no me han pegado golpes en la cabeza. Estoy mucho mejor que él. Sé que no está fácil, está fuerte, pero preparándome al 100%, sé que le voy a ganar”, declaró el sinaloense.

¿Cómo llegarán a la pelea Chávez Junior y Jake Paul?

Jake Paul viene de pelear contra Mike Tyson el pasado 15 de noviembre en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, donde pudo salir con la victoria luego de imponerse de manera contundente por decisión unánime. Luego de eso, estuvo en negociaciones para subirse al ring con Canelo Álvarez, sin embargo, estas se cayeron luego de que el mexicano firmara un contrato con Turki Al-Sheikh.

May 14, 2025; Los Angeles, California, USA; Jake Paul speaks at press conference in anticipation of his fight against Julio Cesar Chavez Jr. at Avalon Hollywood Theater. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Por su parte, Chávez Junior había tenido una ausencia de los cuadriláteros de casi tres años, aunque volvió a tener actividad el 20 de julio de 2024 cuando se enfrentó a Uriah Hall, a quien venció por decisión unánime.

Finalmente, cabe recordar que el combate entre ambos boxeadores está pactado a 10 rounds de tres minutos cada uno, en la división de peso crucero (hasta 200 libras), con guantes de 10 onzas.