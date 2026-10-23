Trump niega que las negociaciones comerciales con México estén estancadas: “Estamos muy cerca de un acuerdo”

Donald Trump asegura que México y EEUU están cerca de un acuerdo comercial para la reducción de aranceles

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El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos y México se encuentran teniendo negociaciones favorables para un próximo acuerdo comercial que reduzca los aranceles en exportaciones de diversos sectores.

“Estamos muy cerca de un acuerdo con México”, declaró el mandatario estadounidense.

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Siguiendo con su discurso, puntualizó que este pacto debe estipular cláusulas que beneficien a los dos países, ya que de lo contrario no se cerrará, siguiendo con la incertidumbre y las tensiones de las conversaciones para la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Esperemos que sea un muy buen acuerdo para ellos, pero también tiene que ser un buen acuerdo para nosotros; de lo contrario, no lo cerraremos”, comunicó.

Asimismo, recordó que en el caso de México y Canadá, su país cuenta con “cartas a su favor” para un mejor convenio comercial bilateral.

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Secretario de Comercio estadounidense frena avances de acuerdo arancelario

Hace unos días, el medio The Wall Street Journal publicó información sobre que las negociaciones entre México y EEUU se encontraban en medio de una crisis debido a las diversas trabas que había impuesto el Secretario de Comercio, Howard Lutnick.

De acuerdo con la información brindada por personas al tanto de las reuniones, van al menos dos ocasiones en las que el funcionario interviene en contra para frustrar un posible trato entre ambos países.

Actualmente, ambas naciones están en un punto importante dentro de las conversaciones para cerrar el pacto de reducción de gravámenes al acero, aluminio y automóviles, implementados con la llegada de Trump por segunda vez a la Casa Blanca.

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