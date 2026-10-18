Encapuchados y grupos de choque irrumpen en la Segunda Megamarcha por el Agua en Guadalajara: manifestantes los expulsan

En una avenida de Guadalajara, Jalisco, un grupo de ciudadanos avanza frente a diversos comercios mientras varios asistentes registran los hechos con teléfonos móviles. Durante la movilización, los participantes piden a personas con el rostro cubierto descubrirse o alejarse para mantener el carácter pacífico del evento. En el trayecto se observa el paso de peatones, ciclistas y estructuras metálicas colocadas en la vía pública.

Guardar

La Segunda Megamarcha por el Agua, realizada este domingo 18 de octubre en la capital de Jalisco, estuvo marcada por la presencia de encapuchados y presuntos grupos de choque. Los asistentes los rechazaron y reiteraron que la movilización debía ser pacífica. De acuerdo con reportes de medios locales y nacionales, algunos de estos grupos detonaron petardos y artefactos explosivos, y se reportó el lanzamiento de bombas molotov.

La protesta partió a las 11:00 horas del Parque Rojo (Parque Revolución) rumbo al Palacio de Gobierno, en el Centro Histórico. Según Aristegui Noticias, la marcha se detuvo pocos minutos después de iniciar, luego de que un grupo con martillos y palos detonara un explosivo que generó ruido y temor entre los participantes.

PUBLICIDAD

Manifestantes rechazan a los encapuchados

La movilización del 18 de octubre, convocada tras la represión policial de la semana anterior, puso en evidencia el riesgo de que la exigencia legítima de agua potable sea opacada por la violencia de grupos infiltrados en el contingente

Diversos medios reportaron que un contingente con el rostro cubierto, con palos y martillos, intentó integrarse a la movilización. Argumentaba solidaridad con la exigencia de agua limpia y con las víctimas de la represión de la semana pasada. Ciudadanos y colectivos le exigieron retirarse con consignas como “Fuera encapuchados”.

Según El Informador, al menos dos grupos con playeras de distintos equipos de futbol y cubiertos con máscaras y bufandas de calavera fueron replegados hacia la parte trasera del contingente. También se reportó la presencia de un bloque negro.

Colectivos ciudadanos denunciaron la presencia de presuntos infiltrados. Según los manifestantes, algunos individuos visten de negro y otros portan camisetas de equipos como Chivas y América. Asistentes pidieron a quienes llevaban el rostro cubierto que se descubrieran para demostrar que no eran infiltrados.

PUBLICIDAD

Petardos, molotov y reportes de agresiones

Los agentes estatales emplearon gases lacrimógenos, cañones hídricos y cuatro dispositivos de dispersión luego de que un grupo arrojó objetos contra los antimotines, sin que hubiera saldo oficial de personas heridas

Los hechos reportados durante la jornada fueron:

Explosivos y molotov: La Silla Rota informó que jóvenes encapuchados arrojaron artefactos explosivos y una bomba molotov. Primera Línea reportó petardos a la altura del Paraninfo de la UdeG.

Desmanes en el Centro Histórico: López-Dóriga reportó que, tras apartarse del contingente, los encapuchados vandalizaron comercios y paredes y realizaron saqueos.

Agresiones a la prensa: Se difundieron reportes de que sujetos embozados lanzaron petardos hacia la zona donde se encontraba la prensa y de que algunos comunicadores resultaron heridos.

Sin saldo confirmado: Hasta el momento de los primeros reportes, UnoTV y La Silla Rota señalaron que no había información confirmada sobre lesionados ni sobre la identidad de quienes lanzaron los artefactos.

Un contingente de la marcha optó por no avanzar por la ruta programada y permanecer en un punto fijo lanzando consignas. Responsabilizó al gobernador Pablo Lemus de obstaculizar el desarrollo de la movilización.

Brigadas y silbatos: la organización juvenil

Crédito: Cuartoscuro

Jóvenes participantes organizaron brigadas de primeros auxilios y grupos con silbatos para alertar ante posibles abusos de las autoridades o pedir asistencia, según Aristegui Noticias y La Razón. El Informador reportó que la marcha era encabezada por un bloque “antigas”, integrado por personas preparadas para reaccionar si la autoridad lanzaba gas lacrimógeno.

Previo al arranque, Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado amanecieron resguardados con vallas metálicas como medida preventiva. La concentración comenzó con presencia de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

PUBLICIDAD

El antecedente: la marcha del 11 de octubre

GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

La convocatoria surgió tras la protesta del 11 de octubre, cuando alrededor de 10 mil personas marcharon de la Glorieta de La Minerva a Casa Jalisco, residencia del gobernador. Ahí la policía usó gas lacrimógeno y chorros de agua. El Gobierno de Jalisco reportó 39 detenidos, 28 policías lesionados (dos de gravedad) y 31 civiles atendidos. Organizaciones civiles hablaron de al menos 50 detenciones y denunciaron agresiones contra manifestantes y periodistas.

Lemus atribuyó entonces la violencia a un “grupo de choque” de unas 400 personas con piedras, tubos, martillos y petardos. Prometió investigar tanto esos hechos como posibles abusos policiales. Cuatro de los detenidos fueron vinculados a proceso el viernes por lesiones y delitos contra representantes de la autoridad, según Aristegui Noticias. La CNDH documentó el caso de un estudiante de Derecho con fractura de cervicales.

PUBLICIDAD

Las demandas de fondo

Los colectivos exigen agua de calidad, justicia para los detenidos, sanciones por presuntos abusos policiales, el rechazo a la privatización del servicio y la revocación de mandato de Lemus. Según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), al menos 320 colonias del área metropolitana reciben desde marzo agua con olor a drenaje, metales pesados y sin cloración. Lemus ha afirmado que la calidad mejoró tras cerrar el flujo de la presa Las Pintas, lo que implica un esquema de rotación en el suministro.