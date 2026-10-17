Gobierno garantiza abasto de combustibles: gasolina seguirá por debajo de 24 pesos y el diésel en 27 pesos

San Luis Potosí reportó el precio más bajo de gasolina regular con 23.21 pesos por litro, mientras Monterrey alcanzó el costo más alto con 24.99 pesos. Crédito: REUTERS/Raquel Cunha

Guardar

La Secretaría de Energía (SE) informó este viernes 16 de octubre que el país tiene garantizado el abasto de combustibles y añadió que se mantiene vigente el acuerdo de estabilización de precios con el cual la gasolina regular, o magna, seguirá por debajo de 24 pesos por litro y el diésel por debajo de 27 pesos.

Con ello, insistió en que la disponibilidad de gasolinas y diésel funciona con normalidad en todo el país, con inventarios suficientes de Pemex y compañías privadas, además de una distribución sin alteraciones.

PUBLICIDAD

Gobierno garantiza abasto de combustibles

A pesar de que trascendió que gasolineros en el país enfrentan retrasos en la entrega de gasolinas, la SE confirmó que eso es falso y, de paso, recordó que no habrá incrementos en los precios de los combustibles.

“La Secretaría de Energía informa que el abasto de gasolinas y diésel opera con normalidad. Tanto Petróleos Mexicanos como las demás empresas del sector privado cuentan con inventarios suficientes y sus cadenas de suministro operan de forma regular. Por lo anterior, el abasto de combustibles está garantizado en todo el país.

“Asimismo, continúa vigente el acuerdo voluntario para la estabilización de los precios de los combustibles, mediante el cual la gasolina regular se mantiene por debajo de 24 pesos por litro y el diésel por debajo de 27 pesos por litro a nivel nacional y, en zonas fronterizas, por debajo de 25.39 pesos por litro, derivado de la aplicación de una tasa de IVA del 8 por ciento en esas regiones. Por lo anterior, también se descartan incrementos en los precios de estos combustibles”, reza el comunicado de la dependencia federal.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...