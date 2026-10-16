México

Jorge Romero revela que aspirantes de Morena buscaron al PAN para tumbar a “corcholatas” anunciadas en CDMX

El dirigente del blanquiazul balconeó a los aspirantes del oficialismo tras el disgusto que han generado algunos nombramientos

El dirigente del PAN dio a conocer el acercamiento que tuvieron algunos morenistas tras ser derrotados en las encuestas. (Crédito: PAN)
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El disgusto de algunos morenistas por las designaciones de las candidaturas a gobiernos estatales ya es usado por la oposición, la disputa ha llegado al grado de que aspirantes derrotados buscaron a las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN), según lo afirmó su dirigente Jorge Romero Herrera en Tamaulipas.

Durante una conferencia en el estado, el líder panista destacó que la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún no está definida, detallando que eso lo determinará el “macrofactor” del triunfo, resaltando lo dicho en 2025:

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“Yo lo dije hace un año, el PAN le apuesta a sus propias siglas. Lo hacemos en condiciones muy distintas a las de hace un año”.

El PAN le apuesta a la división al interior de Morena

Se lanzó contra la dirigente del guinda, Ariadna Montiel, apuntando que sus dichos derivan de una “profunda alteración” al interior del partido, destacando dos macrofactores para definir el voto de los comicios del próximo año: “La alianza opositora... La guerra que se traen entre ellos”.

Entre risas, el presidente nacional del blanquiazul balconeó, sin dar nombres, a los aspirantes de Morena que no resultaron triunfadores en el proceso interno:

“De todos los anuncios que hicieron allá en la Ciudad de México los de Morena... Ahí en el evento mucha fotito, mucha sonrisa y arriba la cuatro T... Tres Doritos después, ya nos estaban llamando los que perdieron a nosotros para decirnos: lo que sea menos que llegue aquel”.

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Jorge Romero revela que aspirantes de Morena buscaron al PAN para tumbar a “corcholatas” anunciadas en CDMX. (Foto: PAN)
Jorge Romero revela que aspirantes de Morena buscaron al PAN para tumbar a “corcholatas” anunciadas en CDMX. (Foto: PAN)

Situación que evidencia, de forma irónica, una “gran unidad de la cuarta transformación”, asegurando que ni con la militancia, el partido de Morena podrá “autosostener su fuerza... Ni ellos mismos van a ayudarse a ellos”.

Ante la disputa electoral ya iniciada, agregó que la oposición aprovechará la “oportunidad de triunfo”, reiterando que su objetivo no solo es conservar lo que ya tienen sino “arrebatarles lo que ellos mal gobiernan para que por fin tengan un gobierno para el bien de la gente”.

Desde Tamaulipas PAN denunció abandono del sistema de salud

En conferencia de prensa realizada en Ciudad Victoria, Jorge Romero denunció la falta de insumos y personal en el IMSS y acusó al Gobierno Federal de abandonar la atención médica de millones de mexicanos.

El dirigente panista expresó su respaldo a los trabajadores del instituto, quienes se manifestaron el 14 de octubre en la capital tamaulipeca para exigir mejores condiciones laborales. Romero Herrera citó el caso de pacientes con infarto que esperan 36 horas en promedio para recibir atención.

“Nosotros damos la cara y no tenemos ni para alcohol, ni para curitas, no tenemos para jeringas”, citó Romero Herrera al referirse a los reclamos del personal de salud. El dirigente del PAN señaló que las carencias también alcanzan a los adultos mayores, quienes carecen de camas, quirófanos y hasta sillas donde sentarse mientras esperan ser atendidos en las instalaciones del instituto.

En materia de seguridad, Romero Herrera acusó a Morena de sostener vínculos con el crimen organizado en Tamaulipas y otras entidades del país. “Porque Morena instituyó su asociación con el crimen organizado en este país. Así de simple”, afirmó. El líder panista sostuvo que ejercer la oposición en la entidad exige “lo doble, lo triple, lo quíntuple de valentía” ante el riesgo que enfrentan quienes denuncian estos problemas.

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