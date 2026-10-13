Meli Espinoza vuelve a Morena tras su paso por el PT y es cuestionada por recibir un masaje en sus oficinas

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La controversia se concentró en las imágenes donde Espinoza aparece con un chaleco de Morena mientras recibe el masaje.

En la grabación también se observa a personas que, según las publicaciones relacionadas con el encuentro, formarían parte de un grupo de habitantes de la colonia Tres de Octubre, entre ellos adultos mayores.

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La exfuncionaria explicó que había llegado el momento de relajarse después de una jornada que describió como ardua.

También mencionó la comida que compartió con sus conocidos antes de recibir el masaje.

Usuarios de redes sociales cuestionaron la imagen que proyecta la publicación y señalaron una posible incongruencia con los principios de austeridad de la llamada Cuarta Transformación.

Otros comentarios se centraron en el lugar donde ocurrió el servicio y en la posibilidad de que se hubiera realizado durante el horario laboral.

Meli Espinoza vuelve a Morena, pero un video recibiendo un masaje en su oficina desata críticas en redes sociales.

Sin embargo, la información disponible no permite establecer si el masaje ocurrió durante una jornada oficial, quién pagó el servicio o si se utilizaron recursos públicos.

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Tampoco se ha informado de una postura oficial de Morena en Baja California sobre las críticas.

Del respaldo de Jaime Bonilla a su regreso a Morena

María del Carmen Espinoza Ochoa, conocida como Meli Espinoza, fue síndica procuradora durante la administración municipal de Tijuana encabezada por Arturo González Cruz, entre 2019 y 2021.

Su trayectoria política ha estado vinculada con Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, cuyo respaldo acompañó su llegada al gobierno municipal.

Posteriormente, Espinoza siguió su paso al Partido del Trabajo (PT), donde contendió como candidata a diputada.

Durante esa etapa también criticó a figuras de Morena, entre ellas la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

Su cercanía con Bonilla derivó en un procedimiento sancionador interno dentro de Morena, en el que enfrentó el riesgo de expulsión por conflictos relacionados con el exmandatario.

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En agosto de 2026, renunció al PT y regresó a Morena, donde ahora busca una posición política rumbo a las elecciones de 2027.

Entre los principales antecedentes de su trayectoria destacan:

2019-2021: ocupó el cargo de síndica procuradora de Tijuana.

Paso por el PT: contendió como candidata a diputada por ese partido.

Agosto de 2026: dejó el PT y regresó a Morena.

Octubre de 2026: anunció su registro para buscar la coordinación municipal de los comités de la Cuarta Transformación.

Los antecedentes polémicos de la exsíndica de Tijuana

El video del masaje se suma a otros episodios relacionados con la trayectoria pública de Espinoza.

En 2020, durante su gestión como síndica procuradora, intentó clausurar oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, con apoyo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

La acción se relacionó con la presunta presencia de dulces caducados en las bodegas del DIF.

Sin embargo, las golosinas habían sido donadas y, de acuerdo con la información difundida, no se habían entregado a ninguna persona.

El entonces consejero jurídico del Ayuntamiento, Salvador Gómez, intervino para impedir la clausura, que calificó de ilegal.

En 2021, Carlos Atilano Peña, entonces aspirante a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario, presentó una denuncia penal contra Espinoza ante la Fiscalía estatal por presuntos delitos electorales.

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La acusación señalaba que habría utilizado su horario laboral, funciones institucionales y recursos municipales para registrarse como precandidata de Morena a la alcaldía sin separarse del cargo.

Votantes en las primeras elecciones judiciales de México, en Ciudad de México, el domingo 1 de junio de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte)

No se cuenta aquí con información sobre el desenlace de esa denuncia.

Meli Espinoza busca una posición rumbo a las elecciones de 2027

Tras regresar a Morena, Espinoza informó que completó su registro digital ante la Comisión Nacional de Elecciones para participar como aspirante a la coordinación municipal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Tijuana.

La exsíndica también ha realizado recorridos casa por casa y actividades con habitantes de distintas colonias.

En septiembre publicó una fotografía con la presidenta Claudia Sheinbaum y manifestó su respaldo a Julieta Ramírez, designada coordinadora estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Baja California.

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Espinoza cuenta con una licenciatura en Pedagogía por la Universidad Xochicalco y participa en el programa Expresión Ciudadana, transmitido por Radio Ranchito 1420 AM.

La difusión del video del masaje ocurre mientras busca avanzar en el proceso interno de Morena para competir políticamente en Tijuana rumbo a 2027.