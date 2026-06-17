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Se abre una puerta para Caro Quintero: su defensa negocia un posible acuerdo con Estados Unidos para evitar un juicio

El narcotraficante enfrenta acusaciones por narcotráfico y por el asesinato del exagente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena

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En este boceto de la sala del tribunal, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero aparece sentado junto a su sobrino Ismael Quintero Arellanes durante una audiencia preliminar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Jane Rosenberg
En este boceto de la sala del tribunal, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero aparece sentado junto a su sobrino Ismael Quintero Arellanes durante una audiencia preliminar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Jane Rosenberg

Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara, se encuentra en negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos para establecer un acuerdo que evite la realización de un juicio en su contra.

Durante la audiencia de revisión, realizada este 17 de junio en la Corte de Brooklyn, Nueva York, el fiscal en jefe, Francisco Navarro, dio a conocer que la defensa del narcotraficante mantiene conversaciones con las autoridades de ese país para lograr una salida alterna al proceso en su contra, en el que enfrenta cargos por narcotráfico y el asesinato del exagente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

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Sin embargo, detalló que hasta el momento no se ha alcanzado ningún acuerdo al respecto, ya que implicaría un cambio en su declaración de no culpabilidad.

El Narco de Narcos fue presentado en la sala del tribunal sin esposas, vistiendo una camiseta naranja y un traje color café. Junto a él estaba su sobrino, Ismael Quintero Arellanes, con quien comparte su proceso legal.

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Próxima audiencia de Caro Quintero será el 1 de octubre de 2026

En este boceto de la sala del tribunal, se ve al presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero compareciendo en una audiencia preliminar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Jane Rosenberg
En este boceto de la sala del tribunal, se ve al presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero compareciendo en una audiencia preliminar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 17 de junio de 2026. REUTERS/Jane Rosenberg

Durante la audiencia, los fiscales confirmaron la solicitud de que ciertas pruebas del caso sean protegidas al considerarse termas de seguridad nacional, así como que las identidades de los jueces se mantengan bajo anonimato y sean traslados por alguaciles.

La petición se llevó a cabo debido a que se consideró que el narcotraficante podría interferir en el juicio, así como para garantizar un juicio imparcial sin intimidaciones.

El juez Frederick Block consideró prematura la petición, pero fijó para el próximo 1 de octubre de 2026 la realización de la siguiente audiencia de revisión del proceso y para dar respuesta a la solicitud.

Cabe señalar que tanto la defensa como los fiscales estadounidenses deberán alcanzar un acuerdo previo a que se aproxime la fecha tentativa para el inicio del juicio en contra de Caro Quintero, establecida para el 8 de marzo de 2027.

Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas en un paquete de 28 narcotraficantes. Foto: Especial
Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos por parte de las autoridades mexicanas en un paquete de 28 narcotraficantes. Foto: Especial

De acuerdo con reportes, la audiencia de Caro Quintero tuvo una duración de cerca de 10 minutos en la que no realizó ningún comentario y se limitó a escuchar.

Entregado a EEUU en un paquete de 29 narcos

Caro Quintero fue entregado a las autoridades estadounidenses en un paquete de 29 narcotraficantes en febrero de 2025. Al llegar a ese país, le fueron colocadas las esposas de Enrique “Kiki” Camarena y se anunció que el agente al fin tendría justicia por su asesinato.

“Al procesar a estos acusados en la máxima medida permitida por la ley, honramos la memoria del agente especial Camarena, el sheriff adjunto Byrd y otras víctimas que son demasiado numerosas, así como décadas de arduo trabajo en las trincheras por parte de nuestros socios en la aplicación de la ley”, aseguró Dereck S. Maltz, administrador de la DEA.

Desde entonces, el narcotraficante se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, en donde también se encuentran Ismael “El Mayo” Zambada, y más recientemente Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

'Kiki' Camarena fue asesinado después de haber descubierto un rancho que producía importantes cantidades de marihuana para el cártel. (DEA | Archivo DEF)
'Kiki' Camarena fue asesinado después de haber descubierto un rancho que producía importantes cantidades de marihuana para el cártel. (DEA | Archivo DEF)

Aunque a su arribo a Estados Unidos las autoridades dijeron que solicitarían la pena máxima para Rafael Caro Quintero -que incluía la pena de muerte-, en agosto de 2025 el fiscal Joseph Nocella Jr. desistió de solicitar esta sentencia contra él.

La defensa acusó en meses pasados que el narcotraficante permanece prácticamente incomunicado en una celda pequeña y en condiciones de frío, asegurando que ponía en riesgo su estabilidad psicológica.

Al respecto, la fiscalía estadounidense sostuvo que las medidas eran necesarias para evitar que mantenga contacto con el exterior y pueda dirigir actividades delictivas desde prisión. Actualmente no han realizado nuevas declaraciones al respecto.

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