El gobierno federal entrega mobiliario y equipo a escuelas de Guerrero

Las alumnas y alumnos acceden a apoyo para útiles y uniformes, buscando alivio para la economía familiar

La reconstrucción de las escuelas afectadas en Guerrero ha dado un paso adelante con la entrega de más de 41 mil unidades de mobiliario y equipo. Esta acción busca que los planteles de la región indígena de Xochistlahuaca y otros puntos de la Costa Chica puedan reanudar sus actividades en ambientes adecuados, tras el impacto de recientes fenómenos naturales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, junto con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, encabezó el acto en el que se distribuyeron los recursos entre casi 600 escuelas de distintos niveles educativos. El evento reunió a más de mil personas de comunidades beneficiadas, poniendo en el centro la demanda de espacios escolares dignos.

Becas universales y equipamiento para estudiantes

Una de las medidas destacadas es la Beca Rita Cetina, que este año llegará a todas las alumnas y alumnos de primarias públicas del país, con un apoyo de 2 mil 500 pesos por estudiante para uniformes y útiles escolares.

Mario Delgado aclaró que el registro para acceder a este beneficio estará abierto hasta el 19 de marzo en la plataforma oficial, y que el objetivo es fortalecer la economía familiar y garantizar la equidad educativa para todas las niñas y niños.

Este apoyo será universal, alcanzando tanto a los estudiantes de Guerrero como al resto de México. El funcionario subrayó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que nadie quede fuera de este respaldo.

Las aportaciones de mobiliario y fondos elevan la calidad de los espacios escolares afectados por fenómenos naturales

Las escuelas que recibieron los recursos fueron seleccionadas por haber sido dañadas en eventos meteorológicos recientes. El mobiliario y equipo entregados incluyeron desde butacas, pizarrones y escritorios, hasta computadoras portátiles, impresoras, proyectores y sistemas de ventilación.

Decisión comunitaria y transparencia en la gestión escolar

El programa La Escuela es Nuestra fue otro de los temas centrales. Delgado Carrillo explicó que, bajo este esquema, serán las madres y padres de familia quienes decidan y administren directamente los fondos para obras de mejora y rehabilitación de los planteles. “La participación comunitaria fortalece el bienestar escolar”, resaltó el titular de la SEP ante la comunidad amuzga.

La gobernadora Salgado Pineda recalcó que los recursos se entregan de manera directa y transparente, asegurando que cada escuela reciba lo necesario para garantizar una educación gratuita y de calidad, incluso en las zonas más apartadas y vulnerables.

En palabras de la mandataria estatal: “Desde el corazón de la tierra amuzga, refrendamos el compromiso con la educación incluyente y con sentido social, una educación para la transformación, que abrace nuestras lenguas y que fomente los valores”.

Atención a cada plantel y compromiso federal

El titular de la SEP aseguró que cada plantel afectado recibió atención, con rehabilitación a cargo de aseguradoras y recursos federales. De esta forma, se busca que los estudiantes puedan continuar con su formación en condiciones óptimas, sin que ninguna región quede sin el apoyo prometido por el Gobierno Federal.

Para responder de forma directa: Las escuelas de Guerrero que fueron dañadas por fenómenos naturales están recibiendo mobiliario, equipo y apoyo económico para estudiantes, como parte de un esfuerzo federal que incluye la entrega de becas y la participación directa de las comunidades en la rehabilitación y mejora de los planteles.

El evento contó también con la presencia de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, quien respaldó la entrega de sillas, pizarrones, computadoras, pantallas y otros materiales. Esta dotación busca dotar a docentes y estudiantes de las herramientas necesarias para el aprendizaje y la enseñanza.

El compromiso de las autoridades federales y estatales es que la atención llegue a todas las comunidades necesitadas, asegurando que las condiciones escolares mejoren y que la educación siga siendo gratuita y accesible para todos los niños y niñas, incluso en contextos desfavorecidos por desastres naturales.