Concierto de Shakira en el Zócalo es muestra de que la CDMX está lista para el Mundial 2026, según Clara Brugada ( REUTERS/Luis Cortes)

El concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México reunió a más de 400 mil personas, de acuerdo con datos de las autoridades capitalinas. Luego de reportar saldo blanco tras el show de la colombiana, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, lanzó un mensaje relacionado a la Copa Mundial 2026.

El 11 de junio, el Estadio Azteca recibirá el partido inaugural del Mundial 2026, evento masivo que reunirá a miles de aficionados al sur de la capital. Ante esta situación, las autoridades refrendaron su compromiso de brindar seguridad a todos los visitantes nacionales y extranjeros.

Clara Brugada sostiene que el manejo efectivo del recital, la ausencia de violencia y la cooperación de diversas dependencias demostraron que la capital cuenta con los recursos operativos, la infraestructura y la cultura cívica que exigen los grandes compromisos globales, como el Mundial 2026. La jornada evidenció asimismo una importante derrama económica y elevado nivel de ocupación hotelera, consolidando la percepción de una ciudad lista para estos retos.

Así empezó el concierto de la cantante colombiana, quien presentó su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el Zócalo de la CDMX en un evento gratuito (Video: Jefatura de la CDMX)

CDMX está lista para el Mundial 2026, reafirma Clara Brugada

El gobierno de la Ciudad de México remarcó que el evento fue una muestra clara de convivencia y organización colectiva. Las autoridades subrayaron que la exitosa celebración confirmó que la ciudad es un referente internacional en la realización de espectáculos multitudinarios sin incidentes, lo que reforzó la confianza ante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con Clara Brugada, la organización de la ciudadanía así como el actuar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) evidenció la preparación que tienen en la capital.

“Hay que destacar que fue un evento pacífico, es un evento que habla no solo de la ciudad como un lugar seguro, sino le habla al mundo y le dice que estamos listos para recibir el próximo Mundial de futbol en nuestro país, y en particular en la Ciudad de México”, sentenció.

Impacto del concierto de Shakira en la imagen internacional de la CDMX

El concierto reforzó la imagen de la Ciudad de México como un destino seguro y competitivo para el turismo internacional y las grandes citas deportivas. Clara Brugada subrayó en la conferencia que este evento “habla al mundo” y evidenció el ambiente de convivencia y paz que caracteriza a la capital mexicana.

El gobierno local insistió en que la realización pacífica del concierto demuestra el compromiso de la ciudad con la democratización cultural y el fortalecimiento del tejido social. Se agradeció especialmente a visitantes y habitantes por convertir el espacio público en una fiesta colectiva. Según el gobierno de la Ciudad de México, la participación ciudadana fue clave para proyectar una política orientada a la cultura y la convivencia.

La inauguración del Mundial 2026 será feriado (X/ @ClaraBrugadaM)

La mandataria también recalcó la efectividad del modelo colaborativo entre instituciones, asegurando que la CDMX “es una ciudad abierta al mundo, una capital de espectáculos que democratizan la cultura y fortalece la convivencia social”, según sus declaraciones.

Organización, balance y logística del operativo

Para lograr la seguridad y el correcto funcionamiento del evento, intervinieron 6 mil 320 servidores públicos en labores de seguridad, servicios urbanos y protección civil, según el gobierno de la Ciudad de México.

Se instalaron 52 filtros de acceso y 23 pantallas en áreas cercanas para ampliar el disfrute del espectáculo.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que se revisaron más de 400 comercios para controlar la venta de alcohol.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, destacó la movilización de 4 mil 300 elementos de distintas áreas, lo que permitió una atención sanitaria ágil, con 129 casos atendidos.

La Secretaría de Obras y Servicios desplegó brigadas de limpieza que retiraron más de 200 metros cúbicos de residuos en pocas horas, devolviendo la plaza a condiciones óptimas tras el evento.