‘Incompatibles’: Nodal deja a todos pensando tras filtrar su nueva canción en Instagram

Christian Nodal volvió a sorprender a sus seguidores al compartir en Instagram un adelanto de su próxima canción Incompatibles.

El cantante sonorense publicó un video en el que, acompañado de su guitarra, interpretó un fragmento del tema, desatando una ola de comentarios y especulaciones sobre el trasfondo de la letra.

El adelanto de ‘Incompatibles’ y la reacción de los fans

En el video, Nodal aparece en un ambiente íntimo, guitarra en mano, cantando versos que rápidamente llamaron la atención de sus fans:

“Y a fuerzas nada cuando la puerta está cerrada. El amor no la abre ni a empujones ni a patadas. Si ya comprobamos que no somos compatibles, uno perdona, llora y luego a lo que sigue. Tal vez hay un universo en el que estamos juntos, pero en este va de mal porque no se pudo. No se pudo”.

La publicación se llenó de reacciones, entre las que destacó el mensaje de Leonardo Aguilar, quien dejó un emoji de tristeza.

Otros usuarios elogiaron la profundidad de la composición y la autenticidad de Nodal:

“Realmente eres un trome @nodal componiendo, yo estoy con tu música todos los días, hasta cuando estoy en la ducha sigo con tu música y la canto a todo pulmón. Sigue componiendo con el corazón”. Otro seguidor agregó: “Ya andamos pa cantar a todo pulmón, crack”.

En medio de la polémica con Cazzu, el esposo de Ángela Aguilar está próximo a lanzar canción (IG/Nodal)

¿Qué ha pasado con Nodal últimamente?

El adelanto de ‘Incompatibles’ llega en un momento en que la vida personal y artística de Christian Nodal se encuentra bajo el escrutinio público.

Tras el estreno de la canción Rosita de Tainy, Rauw Alejandro y Jahyco se desató una confrontación pública derivada de un verso que dice: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

Esto derivó en que Cazzu reaccionara y señalara cierta complicidad masculina. El cantante de Adiós Amor tampoco se quedó callado, pero él arremetió en contra de su expareja y madre de su hija.

La canción “Rosita” de Rauw Alejandro, Tainy y Jhayco menciona a Christian Nodal y revive polémica con Cazzu en redes sociales. (RS / EFE)