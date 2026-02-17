México

Veterinario narra encuentro con paciente therian que se identifica como perro: “Lo tuve que dormir”

El testimonio del profesionista en Tijuana abrió debate en redes sobre el auge de personas que se identifican como animales

Guardar
El profesionista relató su primera
El profesionista relató su primera experiencia atendiendo a una persona que se identifica como therian.

En días recientes, el término therian ha ganado notoriedad en plataformas digitales tras encuentros organizados en diversas partes del mundo, donde asistentes se presentaron caracterizados como animales y afirmaron identificarse como tales. En medio de esa conversación pública, el relato de un médico veterinario en Tijuana captó especial atención.

El profesionista compartió en video una experiencia que, aseguró, lo tomó por sorpresa durante una jornada habitual en su consultorio. Según explicó, todo transcurría con normalidad hasta que notó a una persona formada para consulta sin mascota a la vista. Intrigado, decidió preguntar el motivo de la visita.

“Y le dije: ‘buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?’; me dijo: ‘es que vengo a consulta’. Claro, ¿trae a algún animalito? Y dice: ‘no, yo soy el animal’, me dice: ‘yo me identifico como un perro de la raza Alaskan Malamute’. Le dije: “bueno, vamos a dar la oportunidad a ver qué sale de esto”, comentó el veterinario.

El final de la historia
El final de la historia fue contado en tono humorístico, pero el video reavivó el debate sobre esta identidad.

El concepto therian proviene de therianthropy, término de origen griego relacionado con la idea de “bestia” y “humano”. Se utiliza para describir a personas que sostienen una conexión identitaria con una especie animal específica. A diferencia de un disfraz ocasional o una actividad artística, quienes adoptan esta identidad suelen considerarlo parte integral de su vida cotidiana.

De acuerdo con el testimonio, tras aceptar la consulta, procedió a realizar preguntas clínicas básicas. Durante la conversación, el paciente manifestó sentirse estable, aunque detalló ciertos comportamientos nocturnos y dificultades para interactuar socialmente. También señaló que experimentaba impulsos como caminar de un lado a otro y emitir sonidos durante la noche.

@www.janetperez

♬ sonido original - Thiago Bryana

El veterinario decidió entonces indagar sobre la edad del visitante. “Tengo 38 años”, dijo el paciente. A partir de esa respuesta, el especialista relató que intentó traducir esa cifra a la esperanza de vida promedio de la raza mencionada, lo que en tono humorístico lo llevó a concluir que el “paciente” superaría el siglo de edad en términos humanos. Bajo esa lógica, bromeó con que podría tratarse de un caso de demencia senil.

El propio médico dejó claro que la parte final del relato tenía un enfoque humorístico. No obstante, su narración se volvió viral y abrió debate en redes sociales sobre la visibilidad creciente de las comunidades therian y la forma en que distintos sectores reaccionan ante ellas.

Mientras el fenómeno continúa generando conversación digital, el video suma reproducciones y comentarios divididos entre sorpresa, incredulidad y curiosidad.

Temas Relacionados

TherianVeterinarioanimalesviralTijuanaredes socialesmexico-virales

Más Noticias

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

El menor ya había sido investigado por más de 15 delitos graves

Adolescente de 16 años es

Tigres evalúa el fichaje de Dejan Joveljić tras su rendimiento en la MLS

Con seguimiento desde hace más de un año, el atacante del Sporting Kansas City aparece como una alternativa que Tigres no descarta para el verano

Tigres evalúa el fichaje de

Sheinbaum defiende base de contenido de libros de la SEP de Marx Arriaga: “Hizo un excelente trabajo, pero se pueden enriquecer”

La mandataria aseguró que no habrá modificaciones sustanciales, solamente se agregarán algunos temas

Sheinbaum defiende base de contenido

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 17 de febrero: retraso en el servicio en Mexibus-Línea 3 por obras

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído a Cruz Azul: “Ya teníamos todo coordinado”

El delantero colombiano terminó por fichar con el Al-Wasl

Miguel Borja rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adolescente de 16 años es

Adolescente de 16 años es ligado a tres ejecuciones en García, Nuevo León

Operación Caudal: aseguran 150 pozos y tomas clandestinas en el Edomex

Las siete claves que explican por qué los cárteles mexicanos buscan controlar la minería

Autoridades de Puebla catearon un domicilio donde se escondía “El Bukanas”, narcotraficante y huachicolero que opera en la región

Detienen en un panteón de Chiapas a tres presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

ENTRETENIMIENTO

Kunno quiere llevar una foto

Kunno quiere llevar una foto de Ángela Aguilar y Christian Nodal a La Casa de los Famosos: “Son pilares míos”

Enrique Guzmán atribuye la sobriedad de Alejandra a Silvia Pinal: “Desde que murió su mamá se llenó de fuerza”

De fan a unfollow: así reaccionó Ángela Aguilar tras ver a Bad Bunny junto a Cazzu

Marysol Sosa reveló cómo se enteró de la muerte de su padre, José José

Usuarios en redes sociales señalan a Ángela Aguilar de forzar a Nodal para que bailara en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Tigres evalúa el fichaje de

Tigres evalúa el fichaje de Dejan Joveljić tras su rendimiento en la MLS

Caín Velásquez, expeleador de la UFC, recupera la libertad condicional tras salñir de prisión por esta importante razón

Erika Piancastelli hace historia al ganar el primer Home Run Derby en la historia de la Liga Mexicana de Sóftbol

Miguel Borja rompe el silencio sobre su fichaje caído a Cruz Azul: “Ya teníamos todo coordinado”

¿Henry Martín y André Jardine ya hicieron las paces tras la derrota ante Chivas?