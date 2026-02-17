Sólo tenía 13 años: cuerpo enterrado desde hace dos años fue hallado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

Localizan restos óseos en predio abandonado en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco Foto: (Captura de Facebook/ Guerreros Buscadores de Jalisco)

El hallazgo reciente de restos humanos, presuntamente de un menor de 13 años, en un predio abandonado del fraccionamiento Lomas del Mirador en Tlajomulco de Zúñiga, ha profundizado la preocupación de colectivos y autoridades por la continuidad de desapariciones y hallazgos en la región.

Familiares de desaparecidos fueron exhortados a acudir al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para colaborar en la identificación de los restos, mientras las investigaciones forenses y judiciales avanzan para determinar las circunstancias y posibles responsables de la muerte.

Indicios clave en un inmueble abandonado

En el interior de la vivienda deshabitada, ubicada en el cruce de Avenida Monte Viña y Sierra Maladeta Oeste, Guerreros Buscadores de Jalisco localizó la osamenta a unos cincuenta centímetros de profundidad.

Entre los objetos personales recuperados se encontraron un pantalón, tenis gris con blanco marca Nike (número 24), calcetines negros con franja roja, bóxer azul rey, un fajo blanco y una cadena con un dije de San Judas Tadeo.

Estos elementos podrían ser determinantes para establecer la identidad del menor. Dentro de uno de los tenis se hallaron fragmentos de la osamenta, lo que llevó a los buscadores a evitar manipular la prenda hasta la intervención de peritos del IJCF.

La vivienda exhibía también una pequeña estructura de cemento, aparentemente reciente y sin secar, que sugiere movimientos recientes en el lugar.

Procedimiento tras el hallazgo

Restos humanos de un presunto menor de Edad encontrados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco Tlajomulco (Punto Rojo Tlajomulco/FB)

De acuerdo con miembros del colectivo, la búsqueda se inició en primera instancia en la zona de Valle Dorado, sin resultados. Al recibir un reporte anónimo, se trasladaron al domicilio en Lomas del Mirador donde finalmente se realizó el hallazgo.

Los buscadores relataron que procedieron con extrema precaución para preservar toda evidencia útil. Al sitio llegaron efectivos de la Policía Municipal de Tlajomulco y de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes acordonaron el área para facilitar las labores periciales y la recolección de indicios.

El inmueble quedó bajo resguardo oficial y el levantamiento de los restos se llevó a cabo siguiendo los protocolos forenses.

Aunque algunos integrantes del colectivo mencionaron la posibilidad de que los restos correspondan a un niño conocido en la zona, no existe confirmación oficial ni ficha de búsqueda activa registrada hasta el momento.

La edad aproximada y las características del cráneo permiten suponer que se trata de un masculino, pero solo los análisis del IJCF podrán confirmar el sexo, edad y, eventualmente, la identidad de la víctima.

Piden apoyo de familiares de víctimas

Parte de las labores del colectivo (Facebook/Guerreros Buscadores de Jalisco)

Este colectivo de búsqueda, ha pedido a las familias de personas desaparecidas acercarse al IJCF para aportar información y verificar si los restos corresponden a algún caso vigente. Una problemática persistente en Tlajomulco y la región.

El hallazgo se suma a una serie de descubrimientos similares en Tlajomulco de Zúñiga y municipios vecinos, donde colectivos han reportado la localización de restos humanos en casas y terrenos en abandono.

Estas situaciones evidencian una problemática estructural de desapariciones y el uso recurrente de inmuebles deshabitados para ocultar víctimas, según han denunciado integrantes de los grupos de búsqueda.

Las investigaciones oficiales permanecen abiertas, y los peritajes forenses serán determinantes para esclarecer la identidad del niño y los motivos de su fallecimiento, así como para reconstruir posibles vínculos con otros casos recientes en la zona.