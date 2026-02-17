México

Qué está pasando en la UNAM: CCH Oriente y Azcapotzalco sin clases por esta razón

Ambos planteles presentan una situación de protesta por diferentes motivos

Guardar
(Facebook/CCHOrienteOficial)
(Facebook/CCHOrienteOficial)

Dos planteles de bachillerato de la UNAM se quedaron sin clases por movilizaciones diversas.

El CCH Oriente fue tomado por alumnos tras la agresión a una estudiante a las afueras del plantel mientras que trabajadores del CCH Azcapotzalco mantienen un paro para mejorar sus condiciones.

Estudiantes de CCH Oriente toman el plantel

Plantel de la UNAM es tomado por alumnos tras agresión a estudiante (FB/prensaoriente.cch)

Una estudiante sufrió una agresión al exterior del CCH Oriente el 12 de febrero, los detalles únicamente se han difundido de manera extraoficial.

Se sabe que las y los estudiantes del CCH Oriente fueron desalojados el 16 de febrero tras una asamblea para decidir si habría paro o no.

El 13 de febrero, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Oriente emitió un breve comunicado tras un incidente a las afueras de su campus, asegurando que ninguna persona había resultado herida.

La Dirección del CCH Oriente
La Dirección del CCH Oriente comunicó a su comunidad que, tras un incidente de seguridad el 12 de febrero, ninguna persona resultó afectada y las actividades académicas continuarían con normalidad inicialmente (CCH Oriente)

Según testimonios y reportes de Voces de Vallejo, una estudiante de 19 años habría sido agredida con arma blanca y víctima de violencia sexual cerca de la Puerta 3.

La joven, lesionada, logró pedir ayuda en la Puerta 2 y fue atendida inicialmente en la enfermería del plantel.

Posteriormente, una ambulancia la trasladó para recibir atención médica y levantar la denuncia correspondiente.

La información oficial omitió detalles sobre la gravedad del presunto ataque y la naturaleza de las lesiones.

Qué piden los estudiantes de CCH Oriente

La dirección del CCH Oriente
La dirección del CCH Oriente UNAM informa a su comunidad sobre un incidente con una alumna fuera del campus, destacando que se activaron protocolos (CCH Oriente UNAM)
  • Compromiso escrito de que ningún estudiante será sancionado académica o administrativamente por ejercer su derecho a la protesta.
  • Ajustes en los programas académicos y mecanismos de apoyo al egreso para evitar afectaciones por el paro.
  • Notificación formal al personal académico para suspender actividades evaluables y registros de asistencia mientras dure el paro.
  • Revisión, actualización y socialización de protocolos de seguridad, con participación de estudiantes y personal.
  • Informe público sobre avances en la instalación de torniquetes, con cronograma y presupuesto asignado.
  • Compromisos calendarizados de seguridad en el perímetro del plantel, en coordinación con autoridades locales.
  • Instalación de comisiones estudiantiles institucionalmente reconocidas para el seguimiento de acuerdos de vigilancia y seguridad.
  • Rendición de cuentas detallada y documentada sobre el cumplimiento de acuerdos derivados de los paros anteriores (febrero y septiembre de 2025).
  • Revisión inmediata de casos reportados de falta de mobiliario y material de limpieza, con soluciones y responsables definidos.
  • Presentación clara y desglosada del presupuesto anual del plantel, incluyendo montos, rubros y criterios de distribución.
  • Mesas formales de trabajo en fechas específicas (17, 20, 23, 25 y 27 de febrero), con la presencia de representantes de Rectoría y DGCCH en las fechas señaladas como obligatorias.
  • Exigencia de que la Rectoría no considere la candidatura de la Mtra. María Patricia García Pavón a la DGCCH hasta que se cumplan las demandas del pliego.
  • Fundamentación jurídica en la Ley Orgánica, Estatuto General y Reglamento General de Inscripciones de la UNAM para sustentar la legalidad de sus demandas.

CCH Azcapotzalco en paro por trabajadores

Trabajadores administrativos del CCH Azcapotzalco
Trabajadores administrativos del CCH Azcapotzalco cierran instalaciones del plantel en protesta por el impago de sus salarios, exigiendo diálogo y soluciones a la UNAM (CCH Azcapotzalco)

Por otra parte, el CCH Azcapotzalco también está tomado, pero no se trata de una protesta estudiantil.

El personal administrativo del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Azcapotzalco anunció el cierre de las instalaciones por falta de pago de salarios, situación que consideran una vulneración de sus derechos laborales.

Informaron que, tras intentar sin éxito un diálogo con las autoridades, tomaron esta medida para defender sus derechos y solicitaron el apoyo de estudiantes y docentes.

Manifestaron su disposición para dialogar y resolver el conflicto si la administración presenta soluciones formales.

Un comunicado oficial del CCH
Un comunicado oficial del CCH Azcapotzalco informa a la comunidad la suspensión de actividades académicas para el martes 17 de febrero, pidiendo a estudiantes y docentes mantenerse en contacto y atentos a futuros avisos. (CCH Azcapotzalco)

Por su parte, la dirección del plantel comunicó que el martes 17 de febrero se suspenden las actividades académicas en ambos turnos.

Pidió a los estudiantes consultar los canales oficiales para futuras actualizaciones y a los docentes mantener contacto con sus grupos para dar seguimiento académico.

Temas Relacionados

CCH OrienteCCH AzcapotzalcoUNAMmexico-noticias

Más Noticias

Gobierno de la CDMX señala a equipo de Alessandra Rojo de la Vega por trifulca con comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc

El secretario de Gobierno de la capital expuso que autoridades de la alcaldía no se presentaron a una reunión con comerciantes el pasado viernes 13 de febrero

Gobierno de la CDMX señala

De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

La Fiscalía de la CDMX también resaltó la detención de un integrante de la Familia Michoacana

De la Unión Tepito a

Marx Arriaga rebasa los tres días atrincherado en la SEP: autoridades presionan para su salida

El exfuncionario federal amagó con desconocer a la nueva directora general de Materiales Educativos, Nadia López García

Marx Arriaga rebasa los tres

Sigue la contingencia ambiental en CDMX, así queda el Hoy No Circula de este 17 de febrero

Las autoridades determinan la continuidad de restricciones debido a la previsión de altos niveles de contaminación atmosférica

Sigue la contingencia ambiental en

Hombres G anuncia gira por México: fechas y ciudades para ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, la banda regresa a los escenarios mexicanos para ofrecer no solo sus clásicos de siempre, sino también material inédito y sorpresas

Hombres G anuncia gira por
MÁS NOTICIAS

NARCO

De la Unión Tepito a

De la Unión Tepito a Los Malportados: ellos son los cinco objetivos prioritarios para la CDMX capturados en enero

La CDMX registró 519 detenidos relacionados con delitos de alto impacto durante el mes de enero de 2026

Aseguran metanfetamina en ollas de peltre y precursores químicos en Michoacán

Golpe al Cártel de Sinaloa en Chiapas: aseguran drogas, armas, vehículos y equipo táctico

Sube a 43 el número de cuerpos hallados en fosa de Guanajuato: encuentran material del Cártel de Santa Rosa de Lima

ENTRETENIMIENTO

Hombres G anuncia gira por

Hombres G anuncia gira por México: fechas y ciudades para ‘Los Mejores Años de Nuestra Vida’

Vica Andrade y su hijo dedican emotivo mensaje a Memo del Bosque en el que hubiera sido su cumpleaños 65

Emiliano Aguilar asegura que ya había firmado para La Casa de los Famosos, pero lo corrieron por influencia de su familia

Muere a los 27 Leo Rosas, finalista de ‘La Voz México’, en medio de fuerte depresión

Erik Rubín confirma que está conociendo a una mujer, pero no quiere etiquetas: “Vamos tranquilos”

DEPORTES

Pablo Barrera alerta sobre los

Pablo Barrera alerta sobre los naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo lo ven para vivir un Mundial”

¡De Chivas para el mundo! La ‘Hormiga’ González es el segundo mejor goleador Sub-23 del mundo

Pareja de ¿infieles? es captada en video durante el partido entre el Atlético San Luis y el Querétaro de la Liga MX

Boxeadoras presentan programa durante “La Mañanera” y alientan a otras mujeres: “No es un deporte de hombres”

Así van las posiciones en la Liga Mexicana de Sóftbol a mitad de temporada