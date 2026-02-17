Qué está pasando en la UNAM: CCH Oriente y Azcapotzalco sin clases por esta razón

(Facebook/CCHOrienteOficial)

Dos planteles de bachillerato de la UNAM se quedaron sin clases por movilizaciones diversas.

El CCH Oriente fue tomado por alumnos tras la agresión a una estudiante a las afueras del plantel mientras que trabajadores del CCH Azcapotzalco mantienen un paro para mejorar sus condiciones.

Estudiantes de CCH Oriente toman el plantel

Plantel de la UNAM es tomado por alumnos tras agresión a estudiante (FB/prensaoriente.cch)

Una estudiante sufrió una agresión al exterior del CCH Oriente el 12 de febrero, los detalles únicamente se han difundido de manera extraoficial.

Se sabe que las y los estudiantes del CCH Oriente fueron desalojados el 16 de febrero tras una asamblea para decidir si habría paro o no.

El 13 de febrero, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Oriente emitió un breve comunicado tras un incidente a las afueras de su campus, asegurando que ninguna persona había resultado herida.

La Dirección del CCH Oriente comunicó a su comunidad que, tras un incidente de seguridad el 12 de febrero, ninguna persona resultó afectada y las actividades académicas continuarían con normalidad inicialmente (CCH Oriente)

Según testimonios y reportes de Voces de Vallejo, una estudiante de 19 años habría sido agredida con arma blanca y víctima de violencia sexual cerca de la Puerta 3.

La joven, lesionada, logró pedir ayuda en la Puerta 2 y fue atendida inicialmente en la enfermería del plantel.

Posteriormente, una ambulancia la trasladó para recibir atención médica y levantar la denuncia correspondiente.

La información oficial omitió detalles sobre la gravedad del presunto ataque y la naturaleza de las lesiones.

Qué piden los estudiantes de CCH Oriente

La dirección del CCH Oriente UNAM informa a su comunidad sobre un incidente con una alumna fuera del campus, destacando que se activaron protocolos (CCH Oriente UNAM)

Compromiso escrito de que ningún estudiante será sancionado académica o administrativamente por ejercer su derecho a la protesta.

Ajustes en los programas académicos y mecanismos de apoyo al egreso para evitar afectaciones por el paro.

Notificación formal al personal académico para suspender actividades evaluables y registros de asistencia mientras dure el paro.

Revisión, actualización y socialización de protocolos de seguridad, con participación de estudiantes y personal.

Informe público sobre avances en la instalación de torniquetes, con cronograma y presupuesto asignado.

Compromisos calendarizados de seguridad en el perímetro del plantel, en coordinación con autoridades locales.

Instalación de comisiones estudiantiles institucionalmente reconocidas para el seguimiento de acuerdos de vigilancia y seguridad.

Rendición de cuentas detallada y documentada sobre el cumplimiento de acuerdos derivados de los paros anteriores (febrero y septiembre de 2025).

Revisión inmediata de casos reportados de falta de mobiliario y material de limpieza, con soluciones y responsables definidos.

Presentación clara y desglosada del presupuesto anual del plantel, incluyendo montos, rubros y criterios de distribución.

Mesas formales de trabajo en fechas específicas (17, 20, 23, 25 y 27 de febrero), con la presencia de representantes de Rectoría y DGCCH en las fechas señaladas como obligatorias.

Exigencia de que la Rectoría no considere la candidatura de la Mtra. María Patricia García Pavón a la DGCCH hasta que se cumplan las demandas del pliego.

Fundamentación jurídica en la Ley Orgánica, Estatuto General y Reglamento General de Inscripciones de la UNAM para sustentar la legalidad de sus demandas.

CCH Azcapotzalco en paro por trabajadores

Trabajadores administrativos del CCH Azcapotzalco cierran instalaciones del plantel en protesta por el impago de sus salarios, exigiendo diálogo y soluciones a la UNAM (CCH Azcapotzalco)

Por otra parte, el CCH Azcapotzalco también está tomado, pero no se trata de una protesta estudiantil.

El personal administrativo del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Azcapotzalco anunció el cierre de las instalaciones por falta de pago de salarios, situación que consideran una vulneración de sus derechos laborales.

Informaron que, tras intentar sin éxito un diálogo con las autoridades, tomaron esta medida para defender sus derechos y solicitaron el apoyo de estudiantes y docentes.

Manifestaron su disposición para dialogar y resolver el conflicto si la administración presenta soluciones formales.

Un comunicado oficial del CCH Azcapotzalco informa a la comunidad la suspensión de actividades académicas para el martes 17 de febrero, pidiendo a estudiantes y docentes mantenerse en contacto y atentos a futuros avisos. (CCH Azcapotzalco)

Por su parte, la dirección del plantel comunicó que el martes 17 de febrero se suspenden las actividades académicas en ambos turnos.

Pidió a los estudiantes consultar los canales oficiales para futuras actualizaciones y a los docentes mantener contacto con sus grupos para dar seguimiento académico.