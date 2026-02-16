México

Las últimas previsiones para Bahía de Banderas: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Bahía de Banderas este 16 de febrero:

La probabilidad de lluvia para este lunes en Bahía de Banderas es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 10% en el transcurso del día y del 21% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 27 grados y un mínimo de 16 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé alcanzarán un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Qué tipo de clima hay en México

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

‘La fiesta de los perrones’ llega a la CDMX: artistas, fecha, sede y todo lo que necesitas saber

El objetivo de este evento musical es ofrecer un espectáculo donde la historia y la actualidad del género confluyen en un mismo espacio, destacan organizadores

‘La fiesta de los perrones’

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

IMG Academy es señalada por haber realizado 89 transacciones relacionadas con dos individuos sancionados por su presunta relación en narco en México

Esta es la academia deportiva

Para qué sirve calentar cáscara de limón, canela y jengibre

El consumo de esta bebida aromática se relaciona con sensaciones de alivio, pero también tiene uso en el hogar

Para qué sirve calentar cáscara

Detienen en Cancún a colombianos y mexicanos que formaban parte de una “peligrosa banda” que opera en el país

Habrían participado en acciones contra los habitantes de dos domicilios

Detienen en Cancún a colombianos

Beca Benito Juárez 2026: ¿Pierdes el pago triple si no recogiste tu tarjeta?

Autoridades aclaran qué sucede con los 5,700 pesos del depósito acumulado y cómo recuperar tu tarjeta del Banco del Bienestar si no acudiste a tiempo

Beca Benito Juárez 2026: ¿Pierdes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la academia deportiva

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

Cae en Edomex Iris Jazmín “N”, objetivo prioritario y líder del grupo criminal “Sindicato 25 de Marzo”

Procesan a 30 integrantes de Los Salazar, grupo criminal ligado al Cártel de Sinaloa en Querétaro

Madres Buscadoras de Sonora confirman que no habrá más cierres carreteros tras llegar a acuerdos con la fiscalía del estado

La indignante realidad de las fosas clandestinas en México: los cinco estados con más restos encontrados

ENTRETENIMIENTO

‘La fiesta de los perrones’

‘La fiesta de los perrones’ llega a la CDMX: artistas, fecha, sede y todo lo que necesitas saber

Fernando Delgadillo: a 27 años del disco de ‘Febrero 13’, el cantante vuelve al Parque Naucalli

Qué son los Therian y por qué se hicieron virales en México

Andrea Legarreta presume su Día de San Valentín junto a Luis Carlos, su nueva pareja

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 15 de febrero

DEPORTES

El mexicano Julián Araujo le

El mexicano Julián Araujo le da el gol de la victoria al Celtic y se lanza a festejar con la tribuna

América vs Rayadas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 9 de la Liga Mx Femenil

David Picasso se une al Canelo Team luego de perder contra Naoya Inoue: “Gracias Eddy Reynoso”

¿Partido fácil? Gabriel Milito compara al América con el Mazatlán tras ganar el Clásico Nacional

“La Selección Mexicana no alcanza ese nivel”: Faitelson pide que Chivas juegue el Mundial de 2026