Wendy peleó por un perro con expareja e intentó agredirlo con un cuchillo junto a sus hijas

Wendy Kristel fue detenida afuera del inmueble de su ex pareja con dos cuchillos tras amenazar a su ex y a sus hijas en Plazas de Aragón, Nezahuacóyotl, Estado de México

En la colonia Plazas de Aragón, ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México, autoridades del Sector 2 “Aragón” detuvieron a Wendy Kristel “N.”, de 40 años, tras un reporte de presunta violencia familiar. La intervención ocurrió luego de recibir una solicitud de auxilio a través del teléfono institucional de la corporación, donde se alertó sobre un incidente que involucraba el uso de armas blancas en un domicilio particular.

Un ciudadano informó a los agentes que su ex pareja intentó agredirlo con un cuchillo, además de amenazar a sus dos hijas de 18 y 15 años. El conflicto habría iniciado por una disputa relacionada con un perro. A la llegada de los elementos, observaron que Wendy Kristel “N.” sostenía un cuchillo tipo taquero junto con una navaja tornasol de aproximadamente 15 centímetros. Ante el riesgo potencial para los presentes, los oficiales aplicaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y procedieron a asegurar a la persona señalada.

De acuerdo con la información oficial, los objetos punzocortantes fueron retirados de inmediato y resguardados como indicios. La mujer fue detenida y trasladada a la Unidad de Investigación de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en Nezahualcóyotl. En dicho organismo, el personal especializado determinará la situación jurídica de la detenida conforme a lo que establece la ley.

Las autoridades destacaron la importancia de la denuncia oportuna en casos de violencia familiar y reiteraron la disponibilidad de canales de atención para quienes se consideren en riesgo. La Fiscalía estatal cuenta con áreas específicas para la atención de estos delitos, con el objetivo de garantizar la protección de víctimas y el seguimiento estricto de los procedimientos judiciales.

La investigación permanece abierta y se revisan los detalles circunstanciales del caso para establecer responsabilidades. Por el momento, Wendy Kristel “N.” permanece a disposición de las autoridades ministeriales, quienes definirán las acciones legales correspondientes y el posible acceso a medidas de protección para las víctimas involucradas.

México registra una víctima por violencia familiar cada dos minutos

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2025 se registraron en México 266 mil 755 delitos de violencia familiar, lo que equivale a un promedio de 730.84 por día, de 30.45 por día, o de una víctima por esta causa en el país cada 1.97 minutos.

De igual manera, los datos oficiales desglosados por entidad federativa muestran que Nuevo León se colocó en el tercer lugar nacional en carpetas de investigación abiertas por el delito de violencia familiar.

Sólo por detrás de la Ciudad de México que lideró con 33 mil 693 y del Estado de México, segundo nacional con 25 mil 911.

En total, señala la autoridad en 10 de las 32 entidades del país se superaron los 10 mil delitos de este tipo, dado que tras los citados primeros tres lugares aparecen el estado de Guanajuato con 16 mil 626 casos, Baja California con 15 mil 463, Coahuila con 14 mil 664, Chihuahua con 14 mil 50, Jalisco con 12 mil 317, Veracruz con 10 mil 619 y Puebla con 10 mil 551.

Por el lado contrario, en cuatro estados no se rebasaron las mil denuncias por violencia familiar en el 2025, luego de las 802 en Chiapas, las 513 en Campeche, las 288 en Yucatán y las 49 en Tlaxcala.