Clima hoy en México: prevén nieve en Chihuahua y Durango, con presencia de fuertes vientos

Se advierte rachas de viento en el Istmo de Tehuantepec y posible caída de nieve en sierras

Prevén caida de nieve en
Prevén caida de nieve en Chihuahua y Durango (Foto: Twitter @@JaimeRdzNL)

La interacción de diversos sistemas meteorológicos mantendrá este día un ambiente contrastante en gran parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera localizada al noroeste del territorio, en combinación con una vaguada en altura y el flujo de la corriente en chorro subtropical, provocará rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, así como lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte de México.

Las autoridades climatológicas alertaron que, debido a estas condiciones, durante la noche podrían registrarse precipitaciones en forma de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua y Durango, principalmente en regiones por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Se recomienda a la población extremar precauciones en carreteras de montaña por la posible formación de hielo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Lluvias aisladas

Se esperan lluvias aisladas en
Se esperan lluvias aisladas en diversos puntos del país (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

En el occidente y sur del país continuará la influencia de un canal de baja presión que, junto con el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico, mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas y chubascos. Estas condiciones alcanzarán también al Estado de México, donde se esperan precipitaciones ligeras durante la tarde.

Otro de los fenómenos relevantes será el evento de “norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 80 kilómetros por hora, lo que generará oleaje elevado en costas de Oaxaca y Chiapas. Protección Civil recomendó a pescadores y embarcaciones menores atender los avisos oficiales y evitar actividades marítimas de riesgo.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios favorecerá tiempo estable y un gradual incremento de las temperaturas diurnas en la mayor parte de la República Mexicana. Aun así, durante la noche y al amanecer persistirá el ambiente frío a muy frío en zonas serranas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas en áreas altas.

Pronóstico para el Valle de México

Bajas temperaturas Edomex (Gob. Edomex)
Bajas temperaturas Edomex (Gob. Edomex)

Para la región del Valle de México se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado. El pronóstico indica probabilidad de lluvias aisladas en municipios del Estado de México, mientras que en la Ciudad de México no se prevén precipitaciones significativas.

Por la mañana dominará un ambiente frío a fresco, con condiciones muy frías y posibles heladas en las partes altas del Estado de México. Hacia la tarde el clima se tornará templado a cálido, con periodos de sol.

La temperatura mínima estimada para la Ciudad de México será de 4 a 6 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados. En Toluca, capital mexiquense, se esperan valores de 3 a 5 grados como mínima y de 20 a 22 grados como máxima. El viento será de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

Recomendaciones

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, abrigarse adecuadamente durante la mañana y noche, y manejar con precaución ante la presencia de lluvias y fuertes vientos. También se pidió evitar la quema de pastizales y reforzar techos y anuncios ante posibles ráfagas.

El panorama meteorológico para los próximos días continuará variable, por lo que los especialistas darán seguimiento permanente a la evolución de los sistemas que afectan al territorio nacional.

