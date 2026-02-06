México

Se registra sismo de 4.1 de magnitud en Petatlán, Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Petatlán. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Petatlán ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:02 de este 6 de febrero a 81 km al sur del municipio y tuvo una profundidad de 15.2 km.

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 16.802 grados de latitud y -101.272 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: cerradas Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, alcaldía Cuauhtémoc

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Policía de la CDMX detiene de nuevo al “Farrukito de Tepito” por narcomenudeo y portación de arma

Christian Gutiérrez, conocido por su viralidad en redes sociales, fue arrestado en Tepito con una pluma pistola y diversas drogas, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Policía de la CDMX detiene

Extranjero confunde plátanos fritos con papas y se vuelve viral en México

El antojito callejero provocó sorpresa y risas en redes sociales

Extranjero confunde plátanos fritos con

Celebra San Valentín con este martini de frambuesa y chocolate blanco que es elegante, cremoso y lleno de romance

Este cóctel es la opción perfecta para disfrutar el 14 de febrero

Celebra San Valentín con este

Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul

El delantero nigeriano llegó en la recta final del mercado y firmará contrato por tres años con el conjunto cementero

Christian Ebere llega a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestran en Salamanca a excandidato

Secuestran en Salamanca a excandidato a presidente municipal por el PAN

Golpe al Cártel de Sinaloa: Marina detiene a 30 integrantes de Los Salazar en Querétaro

Las “cuotas” con las que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, extorsionaba a empresarios

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón asegura que sufre

Imelda Tuñón asegura que sufre un problema de salud a raíz de su conflicto con Maribel Guardia: “Es muy triste”

Baile de Sonideros 2026 en el Zócalo: fecha, detalles y cómo será la gran fiesta en la CDMX

Picnic victoriano en CDMX: borda un pañuelo con tu inicial y vive la hora del té este San Valentín 2026

Alex Bisogno acusa a Cristina Riva Palacio de ‘influir’ en Pati Chapoy y usar a Michaela como ‘moneda de cambio’

San Valentín: lista de canciones románticas para dedicar el 14 de febrero

DEPORTES

Christian Ebere llega a México

Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul

Checo Pérez asume el reto con Cadillac y advierte: “es un proyecto a largo plazo”

Así será el calendario de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

El Super Bowl supera a la Champions: más mexicanos han disputado la final de la NFL

Álbum del Mundial 2026 en México: esto costaría llenarlo y por qué sería un lujo para pocos