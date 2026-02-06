FGJCDMX desmantela punto de narcomenudeo operado por policías auxiliares

Elementos de la Fiscalía capitalina aseguraron el inmueble donde dos policías auxiliares presuntamente almacenaban y distribuían droga en la alcaldía Cuauhtémoc. (Crédito: @ssccdmx)

La Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PDI_FGJCDMX) llevó a cabo un cateo en una vivienda localizada en San Simón Tolnahuac, en la Alcaldía Cuauhtémoc, como parte de una investigación por actividades de narcomenudeo.

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a dos personas identificadas como presuntos narcomenudistas, quienes, de acuerdo con la información disponible, también formaban parte del cuerpo de policías auxiliares de la Ciudad de México (CDMX). En el domicilio se decomisaron decenas de dosis de sustancias prohibidas, presumiblemente listas para su distribución.

Entre los elementos policiales que participaron en el cateo se encuentran Israel López, adscrito al sector Lobo, y Rita Hileros, perteneciente al sector Horca. Las investigaciones indican que los detenidos no solo utilizaban el domicilio para almacenar y distribuir la droga, sino que también residían en el mismo lugar, lo que facilitaba sus operaciones ilícitas y su intento de pasar desapercibidos ante la comunidad.

La presencia de una insignia oficial de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en el sitio refuerza la hipótesis de que los implicados aprovechaban su posición como servidores públicos para encubrir sus actividades relacionadas con el narcomenudeo. El hallazgo de la insignia fue documentado mediante una imagen difundida por los agentes encargados de la diligencia.

(X @siete_letras)

La acción policial fue dada a conocer a través de redes sociales por el periodista Antonio Nieto, quien subrayó la gravedad del caso al tratarse de elementos policiales involucrados en delitos contra la salud.

Las autoridades no han proporcionado detalles sobre el tipo de sustancias incautadas ni el número exacto de dosis decomisadas, pero informaron que los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las indagatorias correspondientes.

Las investigaciones siguen en curso para determinar si existen otros elementos policiales implicados y el posible vínculo con redes de distribución de droga en la zona.