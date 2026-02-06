Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 6 de febrero

Cada viernes los fans de Exatlón México generan sus expectativas para saber quién gana en el capítulo.
Según páginas de análisis del rendimiento de cada deportista, el equipo rojo ganaría el Juego de la Salvación hoy 6 de febrero.
Todos los integrantes de Exatlón México
Equipo rojo
- Benyamin Saracho
- César Villaluz
- Ella Bucio
- Emilio Rodríguez
- Humberto Noriega
- Karol Rojas
- Mati Álvarez
- Mario Osuna
- Paulette Galardo
Equipo azul
- Adrián Leo
- Alejandro Aguilera
- Alexis Vargas
- Danna Castro
- Doris del moral
- Ernesto Cázares
- Evelyn Guijarro
- Katia Gallegos
- Koke Guerrero
Quiénes han salido de Exatlón México
- Adrián Cervantes
- Alex Sotelo
- Andrea Álvarez
- Antonio Flores
- Aristeo Cázares
- Edna Carrillo
- Heber Gallegos
- Jair Cervantes
- Josué Menéndez
- José Ochoa
- Karen Núñez
- Luis Avilés
- Mau Wow
- Melisa Ramos
- Michelle Tanori
- Samantha Rodríguez
- Thaily Suárez
- Vanessa López
Qué es el juego de la salvación
La dinámica del Juego de la Salvación en Exatlón México consiste en una competencia semanal entre los equipos rojo y azul.
El equipo que gana obtiene inmunidad colectiva, lo que significa que ninguno de sus integrantes podrá ser eliminado durante esa semana.
El equipo que pierde debe seleccionar a uno de sus miembros para participar en el Duelo de Eliminación, donde un participante abandona la competencia.
El formato básico se mantiene estable: ambos equipos compiten en un circuito o desafío físico y el equipo que resulta vencedor evita la nominación y la posibilidad de perder a uno de sus miembros.
El Juego de la Salvación es clave para la estrategia de los equipos y la permanencia de los atletas en el reality.
En etapas avanzadas de la temporada, pueden variar las reglas, como definir las eliminaciones por género o incorporar medallas especiales que influyen en la permanencia de los participantes.
El juego suele transmitirse los viernes y determina la dinámica del domingo de eliminación.
Dónde ver Exatlón México
Canal de televisión:
- Azteca UNO (TV abierta nacional)
Plataformas digitales:
- Sitio web oficial de TV Azteca: tvazteca.com
- App TV Azteca en Vivo
Horarios de transmisión por semana:
- Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas
- Domingo: 20:00 a 23:00 horas
Horario por semana de Exatlón México:
- Lunes - Villa 360
- Martes - Duelo de los Enigmas (varonil o femenil)
- Miércoles - Batalla Colosal y medalla (varonil o femenil)
- Jueves - Villa 360
- Viernes - Juego de la salvación
- Domingo - Día de eliminación
Cómo llegan azules y rojos al capítulo
El equipo Azul llegó al episodio como defensor de la Villa 360, enfrentando la presión de mantener su lugar frente al equipo Rojo, que venía de obtener una victoria reciente en la Batalla Colosal.
La expectativa por el resultado se intensificó ante la circulación de rumores en redes sociales y páginas de fans, que anticipaban un posible triunfo de los Rojos y su acceso a la Villa 360.