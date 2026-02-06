Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 6 de febrero

La balanza se inclina hacia el rojo (Exatlón)

Cada viernes los fans de Exatlón México generan sus expectativas para saber quién gana en el capítulo.

Según páginas de análisis del rendimiento de cada deportista, el equipo rojo ganaría el Juego de la Salvación hoy 6 de febrero.

Todos los integrantes de Exatlón México

Equipo rojo

Benyamin Saracho

César Villaluz

Ella Bucio

Emilio Rodríguez

Humberto Noriega

Karol Rojas

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Equipo azul

Los viernes son definitorios para la eliminación de cada domingo CRÉDITO: fb/exatlonmexico

Adrián Leo

Alejandro Aguilera

Alexis Vargas

Danna Castro

Doris del moral

Ernesto Cázares

Evelyn Guijarro

Katia Gallegos

Koke Guerrero

Quiénes han salido de Exatlón México

Adrián Cervantes

Alex Sotelo

Andrea Álvarez

Antonio Flores

Aristeo Cázares

Edna Carrillo

Heber Gallegos

Jair Cervantes

Josué Menéndez

José Ochoa

Karen Núñez

Luis Avilés

Mau Wow

Melisa Ramos

Michelle Tanori

Samantha Rodríguez

Thaily Suárez

Vanessa López

Qué es el juego de la salvación

La dinámica del Juego de la Salvación en Exatlón México consiste en una competencia semanal entre los equipos rojo y azul.

El equipo que gana obtiene inmunidad colectiva, lo que significa que ninguno de sus integrantes podrá ser eliminado durante esa semana.

El equipo que pierde debe seleccionar a uno de sus miembros para participar en el Duelo de Eliminación, donde un participante abandona la competencia.

Los equipos azul y rojo de Exatlón México protagonizaron una semana 17 marcada por la Batalla Colosal y la lucha por la Medalla Varonil. CRÉDITO: FB

El formato básico se mantiene estable: ambos equipos compiten en un circuito o desafío físico y el equipo que resulta vencedor evita la nominación y la posibilidad de perder a uno de sus miembros.

El Juego de la Salvación es clave para la estrategia de los equipos y la permanencia de los atletas en el reality.

En etapas avanzadas de la temporada, pueden variar las reglas, como definir las eliminaciones por género o incorporar medallas especiales que influyen en la permanencia de los participantes.

El juego suele transmitirse los viernes y determina la dinámica del domingo de eliminación.

Dónde ver Exatlón México

Canal de televisión:

Azteca UNO (TV abierta nacional)

Plataformas digitales:

Sitio web oficial de TV Azteca: tvazteca.com

App TV Azteca en Vivo

Horarios de transmisión por semana:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas

Domingo: 20:00 a 23:00 horas

Horario por semana de Exatlón México:

Lunes - Villa 360

Martes - Duelo de los Enigmas (varonil o femenil)

Miércoles - Batalla Colosal y medalla (varonil o femenil)

Jueves - Villa 360

Viernes - Juego de la salvación

Domingo - Día de eliminación

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

Cada domingo hay un expulsado o expulsada en Exatlón México. CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

El equipo Azul llegó al episodio como defensor de la Villa 360, enfrentando la presión de mantener su lugar frente al equipo Rojo, que venía de obtener una victoria reciente en la Batalla Colosal.

La expectativa por el resultado se intensificó ante la circulación de rumores en redes sociales y páginas de fans, que anticipaban un posible triunfo de los Rojos y su acceso a la Villa 360.