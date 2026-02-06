México

Cómo está el precio de la gasolina en México este 6 de febrero

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente el costo de las gasolinas en México

El precio promedio de las
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

Antes de llenar el tanque de tu automóvil, consulta cuáles son el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel en México este 6 de febrero dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El valor de los combustibles cambia diariamente por lo que es importante que saber su valor más alto y más bajo.

¿Cuánto cuesta la gasolina hoy?

La gasolina magna está en un promedio de 23.306 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 25.749 pesos el litro.

Finalmente el diésel se ubica en un promedio de 26.332 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina.
Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

