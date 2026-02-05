México

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 4 de febrero

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Guardar
Pemex hace públicos diariamente los
Pemex hace públicos diariamente los precios de la mezcla mexicana de petróleo. (Infobae)

El costo de la mezcla mexicana de petróleo este miércoles 4 de febrero fue de 60.98 dólares por barril, de acuerdo con la información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex) publicados diariamente en su página web oficial.

El precio de la mezcla mexicana de petróleo crudo de exportación, publicado en el portal de Pemex, es un estimado proporcionado exclusivamente para fines informativos. El precio se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes.

Información de la página web de petrolera estatal señala que en 2020 la producción se ubicó en un millón 705 mil barriles diarios promedio anual, superando en cuatro mil barriles diarios la producción promedio anual del año 2019 y rompiendo así una racha de 15 años de caída en la producción.

El petróleo crudo se clasifica dependiendo de los grados API (American Petroleum Institute), considerando valores menores a 30 como pesados y por arriba de 30 se definen como ligeros. En México se divide en tres tipos dependiendo de su densidad: Istmo, Olmeca y Maya.

México produce tres tipos de
México produce tres tipos de petróleo: Maya, Olmeca y el Istmo. (Daniel Becerril/ Reuters)

Tipos de crudo en México

De acuerdo con indicadores de Pemex, de la producción petrolera en el país, el 54% es considerada como crudo pesado (Maya), el 33% como ligero (Istmo) y el 12% restante corresponde a crudo superligero (Olmeca).

Se considera que la mezcla Maya es la más competitiva de las mexicanas al ser la de mayor exportación, además de utilizarse como mezcla sustituta de las otras dos. Por tratarse de un crudo "pesado" tiene un menor rendimiento en la producción de gasolinas y diesel, sin embargo, gracias a esta característica, es la principal fuente de energía para la producción de energía para uso doméstico.

El Istmo, al ser un crudo ligero, puede dar mayor rendimiento en la producción de gasolinas y destilados intermedios (productos derivados del petróleo que se obtienen en el intervalo "medio" de ebullición, entre 180°C y 360°C).

La mezcla Olmeca está considerada como “extra ligera”, característica que la hace útil para la producción de lubricantes y petroquímicos.

La empresa del Estado informa
La empresa del Estado informa diariamente sobre los precios del crudo mexicano en el mercado internacional (Luis Cortés/ Reuters)

Producción y exportación

Pemex experimentó durante el 2023 un incremento en su producción de hidrocarburos, alcanzando un promedio anual de 1.855 millones de barriles de petróleo al día. Este volumen representa un aumento del 5.1%, equivalente a 91,000 barriles diarios, en comparación con los 1.764 millones de barriles que produjo a lo largo de 2022.

De acuerdo con las cifras presentadas por la empresa productiva del estado en diciembre, señalan que durante 2023, la producción nunca descendió de 1.8 millones de barriles diarios. En el último mes del año, la producción diaria fue de 1.826 millones de barriles, en promedio.

El incremento en la producción se atribuye principalmente a la puesta en operación de pozos en nuevos campos petroleros, en especial Quesqui y Tupilco. En enero de 2023, la productora del estado logró superar la marca de 1.8 millones de barriles diarios, alcanzando su máxima capacidad de extracción del sexenio, nivel que sostuvo a lo largo del resto del año.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio del Petróleo en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio del Petróleo en MéxicoPrecio del Petróleo en México hoy

Más Noticias

“El Senado no es salón de belleza”: Alejandro Moreno señala a Morena por presunto mal uso de recursos

El salón operaba sin anuncio oficial y fue clausurado poco después de hacerse pública su existencia

“El Senado no es salón

Eurojazz 2026 en el Cenart: fechas confirmadas, horarios y conciertos sin costo

La edición número 29 de este encuentro musical tendrá lugar en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes

Eurojazz 2026 en el Cenart:

Precios mínimos y cadenas de suministro para minerales críticos: este es el plan entre México y EEUU

Ambos países buscan corregir vulnerabilidades como la coerción económica

Precios mínimos y cadenas de

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima película de Iñárritu y ‘El Chivo’ Lubezki protagonizada por Tom Cruise

El actor Jesse Plemons compartió su asombro por el peculiar guion de la película, que según él mezcla géneros y sorprende con una sátira tan atrevida como inesperada en el cine actual

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Guerrero hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan al “Sapo”, integrante de

Capturan al “Sapo”, integrante de Los Rojos del Cártel del Golfo y generador de violencia en Tamaulipas

Quién es “El Tortas”, exlíder de la Anti Unión de Tepito e hijo del hombre detenido esta tarde en la CDMX

Aseguran 50 mil litros de huachicol enterrados que formaban parte de un centro de almacenamiento en Guanajuato

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

Procesan a “El Moncho”, líder de Los Lavadora, célula ligada al CJNG en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima película de Iñárritu y ‘El Chivo’ Lubezki protagonizada por Tom Cruise

Rossana Nájera perdió sus ahorros al ser víctima de fraude en la compra de un departamento: “No hay vuelta de hoja”

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

Mitski en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, precios, preventa, y venta de boletos

Influencer francesa experta en elegancia destroza a Thalía y Gloria Trevi, pero aplaude a Fey y Paulina Rubio: “Vulgares”

DEPORTES

Víctor Velázquez, presidente de Cruz

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, se reunió con Clara Brugada: ¿Construirán su estadio en CDMX?

Obed Vargas confirma que quiere ir al Mundial 2026: “el Atlético de Madrid te acerca”

Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Liga MX Femenil: Todos los horarios y partidos que se disputarán en la Jornada 7