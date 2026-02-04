Licencia de conducir Edomex 2026: documentos necesarios para tramitar el permiso rápido en las unidades móviles

México

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México puso a disposición esta semana las unidades móviles para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir. Esta iniciativa fue diseñada para acelerar y simplificar el procedimiento, brindando mayor facilidad a quienes requieren obtener el permiso.

Cabe indicar que la licencia es indispensable para que los habitantes del Edomex circulen en sus vehículos de manera legal.

¿Dónde están las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

Las unidades móviles se instalarán en Tecámac el 6 de febrero, en la Calle 5 de febrero s/n, Colonia Centro, C.P. 55740, Tecámac de Felipe Villanueva, Estado de México. Los días 5 y 6 de febrero, Ixtlahuaca recibirá atención en la Avenida José María Morelos 1, Colonia San Pedro La Cabecera, C.P. 50740, frente al Salón de la Gente.

El 5 de febrero, Ixtapaluca contará con el servicio en la Calle Municipio Libre 125, Colonia Centro, C.P. 56530, frente al Palacio Municipal. El 4 y 5 de febrero, la atención se ofrecerá en Teoloyucan, en Avenida Dolores s/n, Colonia Barrio Tlatilco, C.P. 54770, frente al Palacio Municipal.

En Ecatepec, las actividades se llevarán a cabo el 4 de febrero en Calle Glaciar, esquina Estrada, Mz. 302, Lt. 19, Colonia Jardines de Morelos, C.P. 55075. Entre el 3 y el 6 de febrero, Amecameca tendrá disponible la unidad en Plaza de la Constitución s/n, Colonia Centro, C.P. 56300, frente al Palacio Municipal. Polotitlán será atendido el 3 y 4 de febrero en Portal Hidalgo 7, Mz. 002, C.P. 54200, Colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

El 3 de febrero, Aculco recibirá atención en Plaza Constitución 1, Colonia Centro, C.P. 50360, Aculco de Espinoza, frente a Palacio Municipal. Ese mismo día, Apaxco tendrá el servicio en Avenida Juárez s/n, Mz. 038, Colonia Centro, C.P. 55660, Apaxco de Ocampo, frente al Palacio Municipal. Todas las sedes atenderán de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Documentos que tengo que llevar a las unidades móviles para solicitar el permiso

Los documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite en cualquiera de las unidades móviles son los siguientes:

  • Acta de nacimiento.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial con foto.
  • Comprobante de domicilio.
  • Examen de conocimientos aprobado.
  • Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).
  • Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).
  • Pago de derechos  (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

¿Cuáles son los costos por tramitar la licencia de conducir?

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad (Semov) ha informado que el costo de la licencia de conducir para servicio público en cualquiera de las categorías (A, B, C, D) será de 1,366 pesos y tendrá una vigencia de un año. En el caso del permiso tipo B con duración de 2 años, el precio será de 1,888 pesos.

  1. Tipo A | taxi
  2. Tipo B | colectivo
  3. Tipo C | servicio especializado
  4. Tipo D | servicio a la comunidad
  • Servicio público A, B, C, D | 1 año por 1, 366 pesos
  • Servicio público B | 2 años por 1,888 pesos
Por otra parte, el precio de la renovación de la licencia de conducir tipo B será de 1,888 pesos con vigencia de 2 años. Además, la tarifa para renovar cualquier otra modalidad de licencia se fijó en 1,366 pesos por un año.

Renovación

  • Tipo A, B, C, D | 1 año por 1,366
  • Tipo B | 2 años por 1,888

Para consultar información detallada sobre el permiso vehicular, se puede ingresar al sitio smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_permisos.

