Javier Ceriani acusa a Imelda Tuñón de supuestamente enviar al hospital a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia

En su momento, Chacón confirmó que estuvo internado en el hospital, pero se mantuvo hermético sobre las circunstancias. Crédito: IG/marco_chaconf

La polémica que rodea a Imelda Tuñón sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del periodista Javier Ceriani, quien afirmó en su programa más reciente del 3 de febrero, que la actriz supuestamente habría enviado al hospital a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Esto sucedió después de que Ceriani presentó imágenes de un altercado entre Tuñón y Julián Figueroa, fallecido en 2023, lo que intensificó el debate en torno a la figura de la joven y su entorno familiar.

El video difundido muestra a Imelda Tuñón en una acalorada discusión con Julián Figueroa. En la grabación, el cantante advierte tener todo documentado por si la actriz decide acusarlo de maltrato, mientras ella le exige que se retire. Durante el enfrentamiento, Figueroa asegura que la joven presuntamente le habría arrojado acetona en los ojos, mientras Tuñón le grita insultos y le arroja el celular: “Julián, ya vete, por favor, por favor vete”. Hacia el final, la actriz lanza un insulto y la tensión escala. En otra grabación, el hijo de Joan Sebastian expone lesiones en su mano y declara: “Quiero dejar claro que estoy siendo agredido. Como hombre también tengo derechos”.

En el videoclip difundido por el periodista, aparece la joven en un episodio de crisis, lanzándose al suelo mientras grita y discute con Julián Figueroa. (Captura de pantalla YouTube Javier Ceriani)

Las denuncias cruzadas se profundizaron ya que días antes Imelda acusó públicamente a Figueroa de supuestos episodios de violencia. En este contexto, Javier Ceriani relató una versión sobre la hospitalización de Marco Chacón en 2025. Según el conductor, una persona cercana a Tuñón habría escuchado una confesión directa de la actriz tras recibir una llamada de Maribel Guardia avisando que su esposo estaba en el hospital.

“Imelda le dice: ‘El esposo de Maribel está en el hospital’. Y supuesta y alejadamente, Imelda le confiesa a un amigo que le habría puesto algo a Chacón en la bebida y en la comida”. El conductor detalló que la madre de ese amigo contactó a Maribel para advertirla sobre lo ocurrido: “La mamá del amigo de Imelda le cuenta a Maribel lo que su hijo le contó... que Imelda le habría puesto algo en el trago y la comida, supuestamente, a Marcos Chacón”.

Ceriani subrayó que este episodio habría generado alerta en la familia de Maribel Guardia. El periodista añadió: “Esa es la verdadera razón, supuesta y alegadamente, que abre las alertas en la casa de Maribel”.

Marco Chacón habría sido hospitalizado de emergencia en 2025. (Foto: Cuartoscuro)

En cuanto a la reacción de Imelda Tuñón, la actriz niega las acusaciones y asegura que los videos difundidos fueron sacados de contexto. “El video es sacado de contexto. Reacciona a una violencia doméstica de Julián. Tengo fotos y testigos. Marco Chacón es el que tiene en posesión el teléfono de Julián, por lo cual, además de revictimizarse, se está utilizando material de manera ilícita y hay varias leyes que me respaldan en esto”, afirmó Tuñón en su defensa.

El caso mantiene el foco sobre las tensiones familiares y legales que se han desatado tras la muerte de Julián Figueroa y la batalla legal por su hijo, José Julián.