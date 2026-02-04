México

Año Nuevo Chino 2026: actividades en la CDMX para disfrutar de la llegada de la época del Caballo de Fuego

Este evento es caracterizado por sus presentaciones culturales de danza, artes marciales, cine nacional y gastronómicas

Año Nuevo Chino 2026.
Año Nuevo Chino 2026. (Jesús Aviles/ Infobae México)

La Ciudad de México le dará la bienvenida un año más a la celebración del Año Nuevo Chino 2026, como parte de su agenda cultural capitalina y de la relación bilateral entre México y China.

Este evento es caracterizado por sus exhibiciones vibrantes y coloridas, su propuesta gastronómica tradicional y exótica, así como por sus presentaciones culturales de danza, artes marciales y cine nacional.

Pero sin duda, el show principal y más esperado por la mayoría de los asistentes es el desfile de dragones y leones que se llevará a cabo en el Centro Histórico de la CDMX. Un espectáculo que destaca por su combinación de colores, símbolos y figuras que son distintivos de la cultura china.

¿Cuándo es el desfile de dragones y leones del Año Nuevo Chino 2026?

El sábado 7 de febrero en punto de las 10:00 horas la capital del país se llenará de dragones y leones típicos de la tradición china, para recibir con emoción y energía el Año del Caballo de Fuego.

La cita para los interesados será en la calle Moneda, frente al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cerca del Zócalo capitalino.

Año Nuevo Chino 2026 Cenart
Año Nuevo Chino 2026 Cenart CDMX (cenartmexico/FB)

Dentro del recorrido, las personas podrán apreciar a más de seis leones desfilando y al menos 30 dragones chinos, los cuales marcharan al rito de música tradicional, dándole un toque único al evento. Ambas figuras están relacionadas con la buena fortuna y la prosperidad, así como con la protección contra las malas energías.

La entrada al desfile es gratuita, pero para tener un buen lugar se recomienda llegar con anticipación, ya que al ser un evento muy popular entre los capitalinos y personas internacionales suele tener una alta concurrencia.

Actividades del Año Nuevo Chino

A pesar de que el desfile es la atracción principal y favorita de los asistentes, la experiencia del Año Nuevo Chino, engloba distintas actividades enfocadas en que los visitantes disfruten de la cultura china pero sin salir de la Ciudad de México.

La mayoría de las dinámicas se llevarán a cabo dentro del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, dentro de las que destacan:

  • Danzas tradicionales chinas
  • Presentación de artes marciales
  • Conferencias y talleres sobre la historia y las costumbres de China
  • Concurso de disfraces temáticos

Esta fiesta representa una celebración a una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la cual continúa marcando una gran importancia en materia cultural y económica.

