México

Michoacán registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guardar
El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

La Mira fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.0 que sorprendió este 3 de febrero a los pobladores del estado de Michoacán a las 4:32 horas.

El temblor se registró 31 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 47.1 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El lugar exacto donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 18.30 grados de latitud y -102.423 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

¿Qué hacer en caso de sismo?

Aquí hay algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de un sismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:

Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia

Durante el sismo

Este es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Marco Flores, integrante de La Jerez, narró los días que pasó cautivo en Zacatecas en 2012

Marco Flores recordó la vez

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este martes

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Estatus del AICM EN VIVO:

Tónico de arroz y avena: la receta natural para disminuir manchas y mejorar la firmeza de la piel

Esta preparación se presenta como una opción simple y accesible para quienes buscan cuidar la piel con ingredientes naturales

Tónico de arroz y avena:

Qué pasa en Campeche: diputados de Morena rompen con Layda Sansores y restauran el fuero

Al menos 10 de los 16 diputados de Morena en el Congreso de Campeche rompieron con la gobernadora, generando un terremoto en la política local

Qué pasa en Campeche: diputados

Tras rumores de distanciamiento familiar, Christian Nodal sorprende al presentarse con su padre y revela próximo álbum

Ni Jaime González ni Cristy Nodal asistieron al festejo por los 27 años de Christian Nodal en Zacatecas, un evento organizado por la familia Aguilar

Tras rumores de distanciamiento familiar,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marco Flores recordó la vez

Marco Flores recordó la vez que un cártel mexicano lo secuestró 30 días

Mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa: las hipótesis detrás del secuestro

“El Tío”, compadre de “El Chapo” Guzmán, pelea con la FGR la devolución de más de un millón de dólares

Caen dos integrantes de La Familia Michoacana tras asesinar a una persona en Jiquipilco, Edomex

Ataque armado contra la Marina deja un muerto y un detenido en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Tras rumores de distanciamiento familiar,

Tras rumores de distanciamiento familiar, Christian Nodal sorprende al presentarse con su padre y revela próximo álbum

The Hives en México: este es el posible setlist para sus shows en el Estadio GNP Seguros y el Teatro Metropólitan

Javier Ceriani expone videos de Imelda Tuñón autolesionándose y peleando con Julián Figueroa

¿Murió Laura Bozzo? La conductora desmiente rumores sobre su fallecimiento

Vans Warped Tour México 2026: cartel y primeras bandas confirmadas que se presentarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez

DEPORTES

NFL regresa a México: Estadio

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’