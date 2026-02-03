México

En estos cines se podrá ver otra vez Frankenstein de Guillermo del Toro

La película tendrá reestreno en casi todos los estados de la República Mexicana

Frankenstein de Guillermo del Toro
Frankenstein de Guillermo del Toro vuelve al cine en México (Archivo)

A pesar del amplio reconocimiento a la película Frankenstein, la ausencia del director entre los finalistas a Mejor Dirección en los Óscar ha generado interrogantes.

En camino a la premiación, la película de Guillermo del Toro tendrá su reestreno en cines el 5 de febrero en ciertas salas del país.

Dónde ver el reestreno de Frankenstein de Guillermo del Toro

CDMX

La película se proyectará en múltiples sedes de la cadena Cinemex, incluyendo:

  • Altavista
  • Antara Platino
  • Market Antara
  • Artz Platino
  • Market Artz Premium
  • Coapa
  • Cuauhtémoc
  • Duraznos Platino
  • Encuentro Oceanía
  • Félix Cuevas Platino
  • Gran Sur
  • Insurgentes
  • Loreto
  • Market Galerías Insurgentes
  • Parque Delta
  • Parque Durazno Platino
  • Parque Lindavista
  • Parque Tezontle
  • Patio Martín Carrera
  • Patio Revolución Platino
  • Punto MAQ
  • Reforma
  • Reforma 222
  • Santa Fe
  • Santa Fe Platino
  • Universidad
  • Azcapotzalco
  • Patio Azcapotzalco
  • Linterna Mágica
  • Patio

También se incluyen los cines:

  • Cinetop Azcapotzalco
  • Linterna Mágica
  • Cinépolis Mix
  • Cine +
  • Cine+ Rekreo
  • Colima
  • Cinemas del Country

Durango

  • Cinemex Durango

Guanajuato

  • Cinemex Alhóndiga
  • Cinemex Irapuato
  • Cinemex Market Plaza Mayor
  • Cinemex Plaza Mayor Platino
  • Cinemex Salamanca
  • Cinemex San Miguel

Guerrero

  • Cinemex Paseo Zihuatanejo

Hidalgo

  • Cinemex Explanada Pachuca
  • Cinemex Tulancingo Platino

Michoacán

  • Cinemex Morelia II
  • Cinemex La Piedad

Morelos

  • Cinemex Fórum Cuernavaca
  • Cinemex Cuautla
  • Cinedot Cuernavaca

Nayarit

  • Cinemex Fórum Tepic

Oaxaca

  • Cinemex Macroplaza Oaxaca
  • Cinemex Plaza Bella Oaxaca
  • Cinemex Tuxtepec

Puebla

  • Cinemex Downtown Puebla Platino
  • Cinemex Explanada Puebla
  • Cinemex Puebla Triángulo
  • Cinemex Solesta

Querétaro

  • Cinemex Constituyentes
  • Cinemex Paseo Querétaro
  • Cinemex Querétaro Boulevares
  • Cinedot Centro Sur Querétaro

Quintana Roo

  • Cinemex La Isla Cancún Platino
  • Cinemex Multiplaa Cancún
  • Cinemex Playa del Carmen

San Luis Potosí

  • Cinemex Citadella
  • Cinemex Market The Park
  • Cinemex The Park Platino
  • Cinedot Cd Valles
  • Cineteca Alameda

Sinaloa

  • Cinemex Fórum Culiacán
  • Cinemex Paseo Los Mochis
  • Cinemex Galerías Mazatlán
  • Citicinemas La Isla
  • Citicinemas Galerías San Miguel

Sonora

  • Cinemex Metrocentro
  • Cinemex Sun Mall Hermosillo
  • Cinemex Guaymas
  • Cinemex Navojoa

Tabasco

  • Cinemex Altabrisa
  • Cinemex Altabrisa Platino
  • Cinemex City Center
  • Cinemex Cárdenas

Tamaulipas

  • Cinemex Mármores
  • Cinemex Tampico

Tlaxcala

  • Cinemex Galerías Tlaxcala

Veracruz

  • Cinemex Andamar Platino
  • Cinemex Nuevo Veracruz Carso
  • Cinemex Paseo Jardines
  • Cinemex Fórum Coatzacoalcos
El póster anuncia una lista extensa de salas en México ((X/@PimientaFilms))

Yucatán

  • Cinemex Galerías Mérida
  • Cinemex Macroplaza Mérida
  • Cinemex UpTown Mérida
  • Cines Siglo XXI

Zacatecas

  • Cinemex Zacatecas
  • Cinemex Portal Fresnillo

Estado de México

  • Cinemex Atlacomulco
  • Cinemex Ciudad Azteca
  • Cinemex Izcalli
  • Cinemex Lomas Verdes
  • Cinemex Market Interlomas
  • Cinemex Mundo E
  • Cinemex Ojo de Agua
  • Cinemex Duraznos Platino
  • Cinemex Paseo Ventura (Américas II)
  • Cinemex Samara Satélite Platino
  • Cinemex San Mateo
  • Cinemex Tlalnepantla
  • Cinemex Coacalco
  • Cinemex Ecatepec
  • Cinemex Los Reyes
  • Cinemex Town Square Metepec Platino
  • Cineteca Mexiquense

Jalisco

  • Cinemex Plaza Patria
  • Cinemex Plaza Patria Platino
  • Cinemex Santa
  • Cinemex Thon Land Mark Platino
  • Cinemex Ocotlán
  • Cinemex Macroplaza Vallarta
  • Cinefix
  • Cineteca FICG

Nuevo León

  • Cinemex Fashion Drive Platino
  • Cinemex Fiesta Anáhuac
  • Cinemex Garza Sada
  • Cinemex Pabellón M
  • Cinemex Paseo San Pedro Platino
  • Cinemex Sun Mall
  • Cinemex Vía Cordillera Platino

Otras entidades federativas:

Aguascalientes

  • Cinemex Aguascalientes

Baja California

  • Cinemex Macroplaza Tijuana
  • Cinemex Market Landmark Tijuana
  • Cinemex Market Landmar Tijuana
  • Cinemex Península Tijuana
  • Cinemex Península Tijuana Platino
  • Cinemex Otay
  • Cinemex La Vía Mexicali

Baja California Sur

  • Cinemex Puerto Paraíso
El reestreno será a partir del 5 de febrero ((X/@PimientaFilms))

Campeche

  • Sin especificar salas

Chiapas

  • Cinemex Ámbar Capital
  • Cinemex Galerías Tuxtla
  • Cinemex Alía Tapachula

Chihuahua

  • Cinemex Distrito Uno
  • Cinemex Galerías TEC
  • Cinemex Delicias

Coahuila

  • Cinemex Intermall
  • Cinemex Galerías Saltillo
  • Cinemex Plaza Inova
  • Citicinemas Torreón

