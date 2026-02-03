En estos cines se podrá ver otra vez Frankenstein de Guillermo del Toro

Frankenstein de Guillermo del Toro vuelve al cine en México (Archivo)

A pesar del amplio reconocimiento a la película Frankenstein, la ausencia del director entre los finalistas a Mejor Dirección en los Óscar ha generado interrogantes.

En camino a la premiación, la película de Guillermo del Toro tendrá su reestreno en cines el 5 de febrero en ciertas salas del país.

Dónde ver el reestreno de Frankenstein de Guillermo del Toro

CDMX

La película se proyectará en múltiples sedes de la cadena Cinemex, incluyendo:

Altavista

Antara Platino

Market Antara

Artz Platino

Market Artz Premium

Coapa

Cuauhtémoc

Duraznos Platino

Encuentro Oceanía

Félix Cuevas Platino

Gran Sur

Insurgentes

Loreto

Market Galerías Insurgentes

Parque Delta

Parque Durazno Platino

Parque Lindavista

Parque Tezontle

Patio Martín Carrera

Patio Revolución Platino

Punto MAQ

Reforma

Reforma 222

Santa Fe

Santa Fe Platino

Universidad

Azcapotzalco

Patio Azcapotzalco

Linterna Mágica

Patio

También se incluyen los cines:

Cinetop Azcapotzalco

Linterna Mágica

Cinépolis Mix

Cine +

Cine+ Rekreo

Colima

Cinemas del Country

Durango

Cinemex Durango

Guanajuato

Cinemex Alhóndiga

Cinemex Irapuato

Cinemex Market Plaza Mayor

Cinemex Plaza Mayor Platino

Cinemex Salamanca

Cinemex San Miguel

Guerrero

Cinemex Paseo Zihuatanejo

Hidalgo

Cinemex Explanada Pachuca

Cinemex Tulancingo Platino

Michoacán

Cinemex Morelia II

Cinemex La Piedad

Morelos

Cinemex Fórum Cuernavaca

Cinemex Cuautla

Cinedot Cuernavaca

Nayarit

Cinemex Fórum Tepic

Oaxaca

Cinemex Macroplaza Oaxaca

Cinemex Plaza Bella Oaxaca

Cinemex Tuxtepec

Puebla

Cinemex Downtown Puebla Platino

Cinemex Explanada Puebla

Cinemex Puebla Triángulo

Cinemex Solesta

Querétaro

Cinemex Constituyentes

Cinemex Paseo Querétaro

Cinemex Querétaro Boulevares

Cinedot Centro Sur Querétaro

Quintana Roo

Cinemex La Isla Cancún Platino

Cinemex Multiplaa Cancún

Cinemex Playa del Carmen

San Luis Potosí

Cinemex Citadella

Cinemex Market The Park

Cinemex The Park Platino

Cinedot Cd Valles

Cineteca Alameda

Sinaloa

Cinemex Fórum Culiacán

Cinemex Paseo Los Mochis

Cinemex Galerías Mazatlán

Citicinemas La Isla

Citicinemas Galerías San Miguel

Sonora

Cinemex Metrocentro

Cinemex Sun Mall Hermosillo

Cinemex Guaymas

Cinemex Navojoa

Tabasco

Cinemex Altabrisa

Cinemex Altabrisa Platino

Cinemex City Center

Cinemex Cárdenas

Tamaulipas

Cinemex Mármores

Cinemex Tampico

Tlaxcala

Cinemex Galerías Tlaxcala

Veracruz

Cinemex Andamar Platino

Cinemex Nuevo Veracruz Carso

Cinemex Paseo Jardines

Cinemex Fórum Coatzacoalcos

El póster anuncia una lista extensa de salas en México ((X/@PimientaFilms))

Yucatán

Cinemex Galerías Mérida

Cinemex Macroplaza Mérida

Cinemex UpTown Mérida

Cines Siglo XXI

Zacatecas

Cinemex Zacatecas

Cinemex Portal Fresnillo

Estado de México

Cinemex Atlacomulco

Cinemex Ciudad Azteca

Cinemex Izcalli

Cinemex Lomas Verdes

Cinemex Market Interlomas

Cinemex Mundo E

Cinemex Ojo de Agua

Cinemex Duraznos Platino

Cinemex Paseo Ventura (Américas II)

Cinemex Samara Satélite Platino

Cinemex San Mateo

Cinemex Tlalnepantla

Cinemex Coacalco

Cinemex Ecatepec

Cinemex Los Reyes

Cinemex Town Square Metepec Platino

Cineteca Mexiquense

Jalisco

Cinemex Plaza Patria

Cinemex Plaza Patria Platino

Cinemex Santa

Cinemex Thon Land Mark Platino

Cinemex Ocotlán

Cinemex Macroplaza Vallarta

Cinefix

Cineteca FICG

Nuevo León

Cinemex Fashion Drive Platino

Cinemex Fiesta Anáhuac

Cinemex Garza Sada

Cinemex Pabellón M

Cinemex Paseo San Pedro Platino

Cinemex Sun Mall

Cinemex Vía Cordillera Platino

Otras entidades federativas:

Aguascalientes

Cinemex Aguascalientes

Baja California

Cinemex Macroplaza Tijuana

Cinemex Market Landmark Tijuana

Cinemex Market Landmar Tijuana

Cinemex Península Tijuana

Cinemex Península Tijuana Platino

Cinemex Otay

Cinemex La Vía Mexicali

Baja California Sur

Cinemex Puerto Paraíso

El reestreno será a partir del 5 de febrero ((X/@PimientaFilms))

Campeche

Sin especificar salas

Chiapas

Cinemex Ámbar Capital

Cinemex Galerías Tuxtla

Cinemex Alía Tapachula

Chihuahua

Cinemex Distrito Uno

Cinemex Galerías TEC

Cinemex Delicias

Coahuila

Cinemex Intermall

Cinemex Galerías Saltillo

Cinemex Plaza Inova

Citicinemas Torreón