En estos cines se podrá ver otra vez Frankenstein de Guillermo del Toro

A pesar del amplio reconocimiento a la película Frankenstein, la ausencia del director entre los finalistas a Mejor Dirección en los Óscar ha generado interrogantes.
En camino a la premiación, la película de Guillermo del Toro tendrá su reestreno en cines el 5 de febrero en ciertas salas del país.
Dónde ver el reestreno de Frankenstein de Guillermo del Toro
CDMX
La película se proyectará en múltiples sedes de la cadena Cinemex, incluyendo:
- Altavista
- Antara Platino
- Market Antara
- Artz Platino
- Market Artz Premium
- Coapa
- Cuauhtémoc
- Duraznos Platino
- Encuentro Oceanía
- Félix Cuevas Platino
- Gran Sur
- Insurgentes
- Loreto
- Market Galerías Insurgentes
- Parque Delta
- Parque Durazno Platino
- Parque Lindavista
- Parque Tezontle
- Patio Martín Carrera
- Patio Revolución Platino
- Punto MAQ
- Reforma
- Reforma 222
- Santa Fe
- Santa Fe Platino
- Universidad
- Azcapotzalco
- Patio Azcapotzalco
- Linterna Mágica
- Patio
También se incluyen los cines:
- Cinetop Azcapotzalco
- Linterna Mágica
- Cinépolis Mix
- Cine +
- Cine+ Rekreo
- Colima
- Cinemas del Country
Durango
- Cinemex Durango
Guanajuato
- Cinemex Alhóndiga
- Cinemex Irapuato
- Cinemex Market Plaza Mayor
- Cinemex Plaza Mayor Platino
- Cinemex Salamanca
- Cinemex San Miguel
Guerrero
- Cinemex Paseo Zihuatanejo
Hidalgo
- Cinemex Explanada Pachuca
- Cinemex Tulancingo Platino
Michoacán
- Cinemex Morelia II
- Cinemex La Piedad
Morelos
- Cinemex Fórum Cuernavaca
- Cinemex Cuautla
- Cinedot Cuernavaca
Nayarit
- Cinemex Fórum Tepic
Oaxaca
- Cinemex Macroplaza Oaxaca
- Cinemex Plaza Bella Oaxaca
- Cinemex Tuxtepec
Puebla
- Cinemex Downtown Puebla Platino
- Cinemex Explanada Puebla
- Cinemex Puebla Triángulo
- Cinemex Solesta
Querétaro
- Cinemex Constituyentes
- Cinemex Paseo Querétaro
- Cinemex Querétaro Boulevares
- Cinedot Centro Sur Querétaro
Quintana Roo
- Cinemex La Isla Cancún Platino
- Cinemex Multiplaa Cancún
- Cinemex Playa del Carmen
San Luis Potosí
- Cinemex Citadella
- Cinemex Market The Park
- Cinemex The Park Platino
- Cinedot Cd Valles
- Cineteca Alameda
Sinaloa
- Cinemex Fórum Culiacán
- Cinemex Paseo Los Mochis
- Cinemex Galerías Mazatlán
- Citicinemas La Isla
- Citicinemas Galerías San Miguel
Sonora
- Cinemex Metrocentro
- Cinemex Sun Mall Hermosillo
- Cinemex Guaymas
- Cinemex Navojoa
Tabasco
- Cinemex Altabrisa
- Cinemex Altabrisa Platino
- Cinemex City Center
- Cinemex Cárdenas
Tamaulipas
- Cinemex Mármores
- Cinemex Tampico
Tlaxcala
- Cinemex Galerías Tlaxcala
Veracruz
- Cinemex Andamar Platino
- Cinemex Nuevo Veracruz Carso
- Cinemex Paseo Jardines
- Cinemex Fórum Coatzacoalcos
Yucatán
- Cinemex Galerías Mérida
- Cinemex Macroplaza Mérida
- Cinemex UpTown Mérida
- Cines Siglo XXI
Zacatecas
- Cinemex Zacatecas
- Cinemex Portal Fresnillo
Estado de México
- Cinemex Atlacomulco
- Cinemex Ciudad Azteca
- Cinemex Izcalli
- Cinemex Lomas Verdes
- Cinemex Market Interlomas
- Cinemex Mundo E
- Cinemex Ojo de Agua
- Cinemex Duraznos Platino
- Cinemex Paseo Ventura (Américas II)
- Cinemex Samara Satélite Platino
- Cinemex San Mateo
- Cinemex Tlalnepantla
- Cinemex Coacalco
- Cinemex Ecatepec
- Cinemex Los Reyes
- Cinemex Town Square Metepec Platino
- Cineteca Mexiquense
Jalisco
- Cinemex Plaza Patria
- Cinemex Plaza Patria Platino
- Cinemex Santa
- Cinemex Thon Land Mark Platino
- Cinemex Ocotlán
- Cinemex Macroplaza Vallarta
- Cinefix
- Cineteca FICG
Nuevo León
- Cinemex Fashion Drive Platino
- Cinemex Fiesta Anáhuac
- Cinemex Garza Sada
- Cinemex Pabellón M
- Cinemex Paseo San Pedro Platino
- Cinemex Sun Mall
- Cinemex Vía Cordillera Platino
Otras entidades federativas:
Aguascalientes
- Cinemex Aguascalientes
Baja California
- Cinemex Macroplaza Tijuana
- Cinemex Market Landmark Tijuana
- Cinemex Market Landmar Tijuana
- Cinemex Península Tijuana
- Cinemex Península Tijuana Platino
- Cinemex Otay
- Cinemex La Vía Mexicali
Baja California Sur
- Cinemex Puerto Paraíso
Campeche
- Sin especificar salas
Chiapas
- Cinemex Ámbar Capital
- Cinemex Galerías Tuxtla
- Cinemex Alía Tapachula
Chihuahua
- Cinemex Distrito Uno
- Cinemex Galerías TEC
- Cinemex Delicias
Coahuila
- Cinemex Intermall
- Cinemex Galerías Saltillo
- Cinemex Plaza Inova
- Citicinemas Torreón
