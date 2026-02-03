México

Clima en México: el pronóstico del tiempo para Culiacán Rosales este 3 de febrero

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Culiacán Rosales para este martes 3 de febrero.

El clima para este martes en Culiacán Rosales alcanzará los 30 grados, mientras que la temperatura mínima será de 16 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 2.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 97%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden subir a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La capital puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Temblor hoy 2 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 2 de febrero

Cuáles son los beneficios a la salud de la baba de nopal y cómo consumirla para aprovecharlos

Desde usos medicinales ancestrales hasta hallazgos recientes, este ingrediente natural sorprende a expertos y a quienes buscan bienestar en la dieta diaria

Cuáles son los beneficios a

Yolanda Andrade confiesa errores de su  estapa alcohólica: mentiras, pérdida de vuelos y el deterioro de su salud

Con su característico sentido del humor negro, Yolanda compartió anécdotas sinceras sobre las locuras que vivió por el alcohol y cómo esas experiencias la llevaron al límite de su salud

Yolanda Andrade confiesa errores de

Así fundó Lázaro Cárdenas al INAH hace más de 80 años

Su establecimiento abrió una nueva etapa en la defensa de los bienes culturales del país

Así fundó Lázaro Cárdenas al

En estos cines se podrá ver otra vez Frankenstein de Guillermo del Toro

La película tendrá reestreno en casi todos los estados de la República Mexicana

En estos cines se podrá
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a colombiano ligado al

Procesan a colombiano ligado al CJNG y detenido en Michoacán

Asesinato de cinco personas en Tabasco fue por detención de un jefe de plaza, asegura José Ramiro López Obrador

Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

Quiénes son los 4 de los 10 más buscados por el FBI que han sido detenidos por México

Desarticulan laboratorio de metanfetamina en Baja California capaz de generar media tonelada de droga al mes

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade confiesa errores de

Yolanda Andrade confiesa errores de su  estapa alcohólica: mentiras, pérdida de vuelos y el deterioro de su salud

En estos cines se podrá ver otra vez Frankenstein de Guillermo del Toro

Paulina Rubio contrademanda a Colate por dar a conocer información de su hijo y pide que dejen de convivir

Maribel Guardia confiesa que no le gustaba Bad Bunny hasta su poderoso discurso latino en los Grammys: “Robó mi corazón”

Jessica Segura de ‘Envinadas’ cuenta con tres embriones sanos para cumplir su sueño de ser mamá a los 43

DEPORTES

NFL regresa a México: Estadio

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’