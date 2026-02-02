México

Yordi Rosado aprovecha cancelación de ‘Enrollados’ para realizarse doble cirugía: “Está complicada”

El productor decidió no postergar más el procedimiento, usó el fin de semana largo para operarse y aprovechó para animar a quienes pasan por situaciones similares a contactarlo

El conductor Yordi Rosado aprovechó
El conductor Yordi Rosado aprovechó el fin de semana largo para realizarse una intervención odontológica que había postergado por meses (Foto: Televisa)

El conductor Yordi Rosado decidió someterse a una cirugía doble tras la cancelación total de la gira “Enrollados”, que estaba programada para los meses de enero y febrero, obteniendo por fin el tiempo necesario para realizar el procedimiento que había postergado durante meses.

El productor aprovechó el descanso del fin de semana largo, programando la intervención para poder recuperarse adecuadamente. Al explicar el motivo de la intervención, Yordi Rosado precisó: “Tengo que sacarme dos muelas. Es una cirugía donde te sacan la muela y posteriormente te ponen un tornillo en la encía y ya con ese tornillo te colocan la pieza dental nueva”.

Así, el conductor detalló la complejidad del procedimiento dental, señalando que requerirá la colocación de implantes tras la extracción. Para liberar su agenda durante su recuperación, Yordi dejó grabada su entrevista semanal, que en esta ocasión tuvo como invitado a Sebastián Yatra.

Yordi Rosado se sometió a
Yordi Rosado se sometió a una cirugía dental doble tras la cancelación total de la gira “Enrollados” (Cortesía)

Anticipando preguntas sobre su salud, declaró: “La cirugía está complicada, sí está complicada, pero estoy seguro de que saldrá bien... ya les iré contando”, transmitiendo confianza pese a la dificultad.

En el mensaje final dirigido a sus seguidores, Rosado invitó a quienes enfrentan problemas similares a escribirle, abriendo un canal de apoyo desde su recuperación.

De la ilusión del reencuentro a la cancelación definitiva

El conflicto en torno a Adal Ramones y la gira “Enrollados” se originó por la cancelación definitiva del proyecto, que buscaba reunir a los principales integrantes de “Otro Rollo” en un espectáculo en vivo. La cancelación generó diversas versiones y tensiones públicas entre los involucrados.

El conductor aprovechará los días de descanso. Crédito: Facebook Yordi Rosado

Adal Ramones fue señalado inicialmente como responsable de la ruptura, ya que trascendió que no firmó el contrato de la gira, a diferencia de sus compañeros Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas y Lalo España.

Ramones aclaró que suele esperar la revisión de sus abogados antes de firmar contratos y negó cualquier traición, explicando que su decisión obedecía a un protocolo personal y no a intereses ajenos al proyecto.

El conflicto escaló cuando Gaby Platas y Eduardo España anunciaron su salida, citando irregularidades en la organización, falta de comunicación y cambios de agenda.

Platas denunció que las nuevas fechas y detalles se informaban con muy poca antelación y que no existía claridad sobre los reembolsos a quienes compraron boletos. España, por su parte, argumentó compromisos laborales y la expiración de su contrato.

La gira, prevista para enero
La gira, prevista para enero y febrero de 2026, contemplaba 25 presentaciones y 18 ciudades confirmadas (Foto: especial)

Las empresas responsables de la gira, One y Music Vibe, admitieron errores logísticos y una escasa promoción del evento, lo que contribuyó al fracaso del proyecto. Adicionalmente, se mencionó que los altos precios de los boletos y la falta de publicidad impactaron negativamente en la viabilidad de la gira.

Finalmente, Adal Ramones emitió un comunicado expresando su tristeza y señalando como principales causas de la cancelación los problemas logísticos y la ausencia de una estrategia de comunicación efectiva, además de garantizar el reembolso a los compradores de boletos.

El resto del elenco pidió revisar el caso con abogados y manifestó su respaldo al público afectado por la situación.

