My Chemical Romance en México: qué es Keposhka, el lenguaje secreto que utiliza la banda en la gira Long Live The Black Parade

El grupo se presentará en el Estadio GNP Seguros el 13 y 14 de febrero

La banda se presentará en
La banda se presentará en el Estadio GNP Seguros el 13 y 14 de febrero. (Captura de pantalla @mychemicalromance)

My Chemical Romance incorpora un lenguaje secreto llamado “Keposhka” en su gira Long Live The Black Parade, que se presentará en la Ciudad de México en febrero de 2026. En este regreso al país, la banda estadounidense promete revivir de forma íntegra su álbum emblemático, publicado en 2006 “The Black Parade”.

El grupo liderado por Gerard Way vuelve a México los días 13 y 14 de febrero de 2026 en el marco de una gira que ha despertado expectativas entre los seguidores. Los conciertos incluyen la interpretación completa de “The Black Parade”, con temas centrales como “Welcome to the Black Parade”, “Mama” y “Famous Last Words”. Más allá de la música, la banda ofrece un concepto visual y narrativo que ha generado múltiples teorías entre los fans, quienes han notado la presencia de una historia oculta en anuncios, publicaciones y elementos visuales durante los conciertos.

El entorno visual de los
El entorno visual de los conciertos se aleja de lo convencional, con uniformes militares y señales de una realidad opresiva. En este contexto, surge Keposhka, un lenguaje simbólico diseñado específicamente para el universo de la gira. (Infobae México)

“Draag” de My chemical Romance: una ciudad distópica y su idioma propio

La gira Long Live The Black Parade introduce a los asistentes en la ciudad ficticia de Draag, una urbe inspirada en la estética de dictaduras y caracterizada como una sátira de la democracia contemporánea. El entorno visual de los conciertos se aleja de lo convencional, con uniformes militares y señales de una realidad opresiva. En este contexto, surge Keposhka, un lenguaje simbólico diseñado específicamente para el universo de la gira.

Qué es Keposhka

Keposhka fue creado por el diseñador tipográfico y rotulista Nate Piekos y el líder de la banda, Gerard Way, quienes trabajaron juntos para desarrollar un alfabeto único con símbolos inéditos. La letra “K” invertida representa la “M”, y el resto del alfabeto combina influencias cirílicas con referencias a carteles europeos de las décadas de 1930 y 1940. Este lenguaje aparece en carteles, anuncios y materiales promocionales de la gira, convirtiéndose en una pieza central de los shows.

Nate Piekos ha relatado que, tras colaborar previamente en otros proyectos como The Umbrella Academy, recibió la propuesta de Way de diseñar un idioma visual que resultara opresivo y completamente ajeno a lenguas existentes. El proceso incluyó bocetos, digitalización y la creación de al menos 14 fuentes distintas para diversos usos, desde merchandising hasta señalización de los conciertos.

El alfabeto del idioma fue
El alfabeto del idioma fue descifrado por los fans de la banda. (Captura de pantalla @let_itallburn/ blambot / @mychemicalromance)

El papel de los fans en el descifrado del lenguaje

Aunque My Chemical Romance no ha publicado oficialmente el alfabeto de Keposhka o sus significados, los fanáticos de la banda lograron reconstruirlo a partir de los mensajes y letreros presentados durante los conciertos.

La comunidad ha identificado la correspondencia entre los símbolos y el alfabeto inglés, permitiendo descifrar las frases ocultas que forman parte de la narrativa de Draag. Las presentaciones de My Chemical Romance en México se espera ofrezcan un espectáculo donde la música se fusiona con una propuesta artística, teatral y conceptual sin precedentes en la historia de la banda.

