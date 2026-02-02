Look de Ángela Aguilar provoca comparaciones con la violinista de Christian Nodal y Cazzu: “Copiona”

Looks de Ángela Aguilar, Esmeralda Camacho y Cazzu. (Fotografías tomadas de Instagram)

Un corsé negro bastó para que Ángela Aguilar volviera al centro de la polémica. Su aparición en la Feria de León, durante un concierto de Christian Nodal, desató una ola de comparaciones en redes sociales, donde usuarios la acusaron de copiar el look tanto de Esmeralda Camacho —la violinista del cantante— como de Cazzu, su ex pareja.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una lluvia de comentarios que cuestionan la originalidad del estilo de la joven intérprete de la dinastía Aguilar, reavivando una narrativa que la persigue desde hace meses sobre copiar el look de las mujeres que han sido relacionadas con el sonorense.

Este fue el look de Ángela Aguilar

Look de Ángela Aguilar que causó polémica. (Instagram: Ángela Aguilar)

La cantante de 22 años acompañó a su esposo en lo que fue su primer show del 2026. La esposa del intérprete eligió para la ocasión un corsé negro de encaje con transparencias, pantalón negro de tiro alto y accesorios oscuros, como un choker con dije de cruz y una bolsa de hombro.

El conjunto fue percibido como una apuesta de moda audaz y moderna, aunque pronto comenzaron las comparaciones con el vestuario utilizado por Esmeralda Camacho.

Look de Esmeralda Camacho. (Instagram: Esmeralda Canape)

Seguidores recordaron que la violinista había compartido en Instagram fotografías con un corsé peplum negro, varillas marcadas, transparencias y guantes largos negros, combinado con mallas y gafas oscuras.

Las similitudes entre ambos outfits alimentaron la percepción de que Ángela se habría “inspirado” en el estilo de Camacho, quien hace unos meses protagonizó rumores en donde se le relacionó sentimentalmente con Nodal, luego de videos en donde se les veía conviviendo muy cerca y gestos que la música le hizo a Ángela durante una presentación, cuando ésta última besó a su esposo frente a todos.

La polémica no se limitó a la violinista. En publicaciones recientes, también surgió una comparación directa entre el look de Ángela y los estilismos de Cazzu, recordando que la rapera argentina ha usado corsés y transparencias reiteradamente.

Look de Cazzu en una premiación. (Instagram: Belinda)

Así reaccionaron los internautas

Las similitudes entre los looks de Ángela, Esmeralda y Cazzu ha dividido la opinión en redes sociales, entre quienes afirman que es mera coincidencia, mientras que otros insisten en que la cantante mexicana sigue copiando o imitando sus looks.

Entre los comentarios más populares están:

“Obvio es una copiona”

“Para nada, están ciegos o qué onda, muy diferentes”

“Copiona!! Nada tiene propio”

“Obvio la copia barata es la cazuela”

“La violinista, hay un outfit similar al de ella”

“Una elegante la otra pues, pues”

“Siempre va a querer lo que tiene Cazzu”

“Son distintos me parece que sólo Ángela se cree superior, pero el modelo es distinto. Si creo que intentó copiarlo”

“Nadie copia nada es MODA Y TENDENCIA...”

“Totalmente diferente y Ángela siempre ha usado corset”

“La única copia barata es Ángela ... Sin duda Cazzu es la original.”

“Copia barata”

“¿Por qué se disfrazó de Esmeralda?”

“Le copie a quien le copie jamás se verá igual, déjenla, se vale soñar”

“Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”

“Pensé que era la violinista”

“Luego luego se pone el disfraz de su siguiente ‘PERSONALIDAD’”

“La violinista es una Diosa”

“Ya se obsesionó con la violinista”

“Pese que era Cazzu”

“Le pidió a la violinista prestado su top”

“Es increíble su obsesión emfermiza”

“Podrán decirle copiona pero seamos sinceras, Ángela con todo se ve hermosa”

“Eso se llama inseguridad”

La reacción de Esmeralda y Nodal

Las publicaciones de Ángela Aguilar con este look no solo provocaron comentarios de seguidores y detractores, sino también reacciones directas de los involucrados.

Esmeralda Camacho reaccionó a la foto de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla)

Esmeralda Camacho, la violinista señalada en las comparaciones, le dio “like” a la publicación de Ángela en Instagram, un gesto que sugiere una relación cordial y que contrasta con las especulaciones de rivalidad o tensión entre ambas.

Por su parte, Christian Nodal comentó en la publicación de Ángela:

“Mi muñequita mexicana me fascinas mía”, acompañado de emojis con caras de enamorado. El mensaje sumó más de 17 mil “me gusta” y cientos de respuestas.

Reacción de Christian Nodal. (Captura de pantalla)

No es la primera vez que acusan a Ángela Aguilar de copiar

El tema de si Ángela Aguilar le copia a Cazzu ha sido objeto de debate intenso en redes sociales, especialmente tras la separación de su esposo, Christian Nodal de la cantante argentina.

Las acusaciones no solo han surgido por atuendos concretos, como el corsé negro usado en la Feria de León, sino que se han extendido a similitudes en imagen, maquillaje, joyería y puestas en escena.

Por ejemplo, en el especial “Grammy Celebration of Latin Music”, Ángela llevó un vestido azul oscuro con brillos, peinado “wet look” y maquillaje dramático, lo que provocó comparaciones inmediatas con un look previamente usado por Cazzu.

Cazzu habla sobre la autenticidad y no parecerse a otros artistas. En redes recuerdan a Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

Las puestas en escena de las giras “Libre Corazón” de Ángela y “Latinaje” de Cazzu han sido tema de comparación por su teatralidad, el uso de bailarines y recursos visuales poco comunes en los shows previos de Ángela.

Recientemente también se le vio usando un anillo de corazón similar al que Cazzu usó anteriormente.

Look similar entre Ángela Aguilar y Belinda. (Captura de pantalla)

La controversia no queda ahí, pues incluso la menor de los Aguilar ha sido señalada de copiar el look de Belinda, otra exnovia de Nodal, cuando se le vio teñirse el cabello en diversas ocasiones de colores similares a los usados por la actriz.