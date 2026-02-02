México

Jaime Camil muestra ensayos de “Matilda, el Musical” y provoca expectativas en redes sociales

Las imágenes del proceso creativo adelantaron detalles y elevaron la expectativa rumbo al estreno en la Ciudad de México

Guardar
Las primeras imágenes de Jaime
Las primeras imágenes de Jaime Camil en los ensayos de Matilda el Musical causan revuelo en redes sociales y anticipan un esperado regreso a los escenarios. (Instagram/@gouphotografy)

Las redes sociales se activaron tras la difusión de fotografías que muestran a Jaime Camil durante los ensayos de su próxima obra de teatro. Las imágenes, compartidas por el propio actor, permiten observar parte del trabajo previo al estreno y reflejan el avance del montaje escénico.

En las postales se aprecia a Camil ya inmerso en su personaje, lo que generó comentarios positivos entre seguidores y amantes del teatro musical. La publicación dejó claro que la producción se encuentra en una etapa sólida de preparación.

El interés creció al confirmarse que el actor interpretará a Tronchatoro en Matilda el Musical, uno de los personajes centrales de la historia, lo que marca su regreso a los escenarios con un reto actoral de alto perfil.

Jaime Camil como Tronchatoro

Se reveló la caracterización de
Se reveló la caracterización de Jaime Camil como Tronchatoro en Matilda el Musical. Crédito: (Instagram/@jaimecamil)

La producción de Matilda el Musical presentó recientemente la imagen oficial de Jaime Camil caracterizado como Tronchatoro. Esta revelación permitió conocer el diseño del personaje y su adaptación visual para la versión mexicana.

La caracterización mostró un trabajo detallado que refuerza el tono del montaje y anticipa la presencia escénica que tendrá el actor. La respuesta del público fue inmediata, destacando la transformación física lograda.

Con esta primera mirada, la producción confirmó la apuesta por una interpretación sólida y fiel al espíritu de la obra original, uno de los puntos más comentados en redes.

Un elenco con experiencia teatral y televisiva

Grandes artistas conforman el elenco
Grandes artistas conforman el elenco de Matilda el Musical México. (Instagram/ @matildamusical_mx)

La puesta en escena contará con la producción de Alex Gou, conocido por impulsar proyectos teatrales de gran formato en México. El reparto reúne a figuras con amplia trayectoria en distintos géneros.

Ricardo Margaleff interpretará al Sr. Wormwood, mientras que Verónica Jaspeado dará vida a la Sra. Wormwood. El personaje de la Srta. Honey será alternado por María Elisa Gallegos y Gloria Aura, según la función.

Gisela Sehedi completará el elenco principal como la Sra. Phelps, conformando un equipo que busca atraer tanto al público familiar como a los seguidores del teatro musical.

Estreno y expectativas en México

Jaime Camil será el encargado
Jaime Camil será el encargado de dar vida al icónico personaje de Tronchatoro en Matilda el Musical. (Instagram/ @matildamusical_mx)

Matilda el Musical se estrenará el próximo 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El recinto será sede de esta adaptación nacional.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del teatro, reflejando el avance del proyecto y el interés del público.

Las fotografías de los ensayos han incrementado la expectativa por ver en escena la caracterización de Jaime Camil y el resultado final de esta producción, considerada uno de los estrenos teatrales más relevantes de la temporada.

Temas Relacionados

Jaime CamilMatilda el MusicalTeatroTeatro musicalCDMXmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula del 3 de febrero en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula del 3

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Tras días de incertidumbre sobre su paradero y las razones de su secuestro, Nicole Pardo reapareció asegurando que a diario recibe amenazas y que está lista para dejar atrás lo ocurrido

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de febrero: servicio lento en la Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes de puente

Metro CDMX y Metrobús hoy

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 2 de febrero: bloqueo en calle Digna Ochoa, colonia Doctores

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

La vez que medios estadounidenses mencionaron a Adán Augusto por su posible vínculo con el crimen organizado

Con la reciente salida del funcionario como coordinador de Morena en el Senado, la reactivación de estas polémicas ha llamado nuevamente la atención

La vez que medios estadounidenses
MÁS NOTICIAS

NARCO

La vez que medios estadounidenses

La vez que medios estadounidenses mencionaron a Adán Augusto por su posible vínculo con el crimen organizado

Manelyk González y ‘El Pistache’: el día que un líder de la Unión Tepito habló con la ex Acapulco Shore y fue censurado

CJNG se atribuye asesinato de cinco hombres en Jalpa de Méndez, Tabasco

Reportan ataque con drones a rancho ligado a ‘El Guano’ en La Tuna, Badiraguato

Quién es “El Casco”, líder de Los Chapitos en Concordia, donde desaparecieron varios mineros

ENTRETENIMIENTO

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS mientras Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

Episodio 3 de El caballero de los siete reinos devela identidad de Egg y el mayor spoiler de toda la saga

Filtran fotos de Lucía Méndez retratando a su hijo en funeral de Pedro Torres: “Posando junto al ataúd, sonriente”

Gobierno de Sheinbaum anuncia medidas para blindar a actores de doblaje frente al uso de IA

DEPORTES

Cuál es el sueldo de

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”

David Faitelson lanza dura crítica contra Fidalgo tras salir del América: “No es suficiente para ser leyenda”