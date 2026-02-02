Jaime Camil muestra ensayos de “Matilda, el Musical” y provoca expectativas en redes sociales

Las primeras imágenes de Jaime Camil en los ensayos de Matilda el Musical causan revuelo en redes sociales y anticipan un esperado regreso a los escenarios. (Instagram/@gouphotografy)

Las redes sociales se activaron tras la difusión de fotografías que muestran a Jaime Camil durante los ensayos de su próxima obra de teatro. Las imágenes, compartidas por el propio actor, permiten observar parte del trabajo previo al estreno y reflejan el avance del montaje escénico.

En las postales se aprecia a Camil ya inmerso en su personaje, lo que generó comentarios positivos entre seguidores y amantes del teatro musical. La publicación dejó claro que la producción se encuentra en una etapa sólida de preparación.

El interés creció al confirmarse que el actor interpretará a Tronchatoro en Matilda el Musical, uno de los personajes centrales de la historia, lo que marca su regreso a los escenarios con un reto actoral de alto perfil.

Jaime Camil como Tronchatoro

Se reveló la caracterización de Jaime Camil como Tronchatoro en Matilda el Musical. Crédito: (Instagram/@jaimecamil)

La producción de Matilda el Musical presentó recientemente la imagen oficial de Jaime Camil caracterizado como Tronchatoro. Esta revelación permitió conocer el diseño del personaje y su adaptación visual para la versión mexicana.

La caracterización mostró un trabajo detallado que refuerza el tono del montaje y anticipa la presencia escénica que tendrá el actor. La respuesta del público fue inmediata, destacando la transformación física lograda.

Con esta primera mirada, la producción confirmó la apuesta por una interpretación sólida y fiel al espíritu de la obra original, uno de los puntos más comentados en redes.

Un elenco con experiencia teatral y televisiva

Grandes artistas conforman el elenco de Matilda el Musical México. (Instagram/ @matildamusical_mx)

La puesta en escena contará con la producción de Alex Gou, conocido por impulsar proyectos teatrales de gran formato en México. El reparto reúne a figuras con amplia trayectoria en distintos géneros.

Ricardo Margaleff interpretará al Sr. Wormwood, mientras que Verónica Jaspeado dará vida a la Sra. Wormwood. El personaje de la Srta. Honey será alternado por María Elisa Gallegos y Gloria Aura, según la función.

Gisela Sehedi completará el elenco principal como la Sra. Phelps, conformando un equipo que busca atraer tanto al público familiar como a los seguidores del teatro musical.

Estreno y expectativas en México

Jaime Camil será el encargado de dar vida al icónico personaje de Tronchatoro en Matilda el Musical. (Instagram/ @matildamusical_mx)

Matilda el Musical se estrenará el próximo 13 de marzo en el Centro Cultural Teatro 1, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El recinto será sede de esta adaptación nacional.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del teatro, reflejando el avance del proyecto y el interés del público.

Las fotografías de los ensayos han incrementado la expectativa por ver en escena la caracterización de Jaime Camil y el resultado final de esta producción, considerada uno de los estrenos teatrales más relevantes de la temporada.