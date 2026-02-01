México

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 11:03 hora del centro. (Infobae)

San Marcos fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este 1 de febrero a los pobladores del estado de Guerrero a las 11:03 horas.

El movimiento telúrico se registró 11 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 11.2 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 16.704 grados de latitud y -99.439 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

Las diferentes formas de medir un mismo fenómeno

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según diferentes factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia universidad, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesSismo en MéxicoSismo en México hoy

Más Noticias

Ricardo Anaya exige comisión independiente para investigar descarrilamiento del Tren Interoceánico

La solicitud presentada exige la intervención de especialistas ajenos al gobierno para esclarecer la causa del siniestro

Ricardo Anaya exige comisión independiente

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

Este discreto anuncio representa la apuesta de la pareja por preservar la intimidad en este momento personal

¡Michelle Renaud y Matías Novoa

Pronóstico del clima en Veracruz: ¿Cuál es la probabilidad de lluvia este domingo 01 de febrero?

La ciudad costera se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Pronóstico del clima en Veracruz:

María José prepara nuevas canciones y promete temas “cortavenas” para su próximo disco

La cantante mexicana combina el éxito de su gira con la preparación de un álbum y promete emociones intensas para sus seguidores

María José prepara nuevas canciones

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 1 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Cuál es el tiempo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a David Silva Palacios,

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

ENTRETENIMIENTO

¡Michelle Renaud y Matías Novoa

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

María José prepara nuevas canciones y promete temas “cortavenas” para su próximo disco

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Angelique Boyer revela cuál es la telenovela más especial de toda su carrera

Mexicanos se dividen ante el posible ganador de ‘Álbum del Año’ en los Grammys 2026: ¿Lady Gaga o Bad Bunny?

DEPORTES

América vs Pumas: a qué

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”

Marcelo Mayer se perderá el Clásico Mundial de Béisbol y no participará con México

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Serie del Caribe 2026: estos son los rosters de los equipos a los que se enfrentarán los representantes mexicanos