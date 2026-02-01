Se hicieron pasar por una atractiva mujer que vendía un auto para robar al comprador

Los hombres crearon un perfil falso de una mujer, incluso falsificaron una credencial de elector con datos para darle mayor realismo y citar a la víctima para robarlo Foto: C4Jimenez

Dos hombres fueron detenidos tras ser acusados de asaltar a una persona en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, luego de simular la venta de un automóvil por internet usando una identidad falsa.

La víctima fue citada para la supuesta compra en calles de la colonia María G. de García Ruiz, donde al llegar fue amenazada con un arma de fuego, agredida y despojada de una cantidad de dinero en efectivo. Los asaltantes huyeron en una motocicleta color negro con rojo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los implicados, quienes se hicieron pasar por una mujer en redes sociales y presentaron una credencial falsa del INE, habrían contactado a la víctima mediante una aplicación de mensajería instantánea para acordar el encuentro por un vehículo Jetta anunciado en una plataforma digital.

La detención se realizó minutos después en la colonia Lomas de Becerra, sobre la calle Puente de Ixtla y 3 de Mayo, donde policías interceptaron a los presuntos responsables.

René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”, de 24 y 31 años de edad fueron detenidos tras asaltar al comprador del auto que anunciaban pese que todo era una mentira Foto: SSCCDMX

Durante la revisión, las autoridades aseguraron un arma de fuego, cinco teléfonos celulares y el dinero en efectivo presuntamente sustraído durante el asalto. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.

Mientras los uniformados realizaban sus funciones de seguridad y prevención en calles de la colonia María G. de García Ruiz, fueron informados por la frecuencia de radio, de un robo en proceso en el cruce de las calles Uruguayos y Antigua Vía a la Venta, por lo cual se aproximaron de inmediato al sitio.

Al llegar, se entrevistaron con un ciudadano quien les informó que, a través de mensajes por una aplicación de mensajería instantánea, acordó con una persona una cita para realizar la compra de un vehículo y mientras esperaba al supuesto vendedor, fue abordado por dos sujetos, quienes lo agredieron con una pistola, lo despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo y enseguida huyeron a bordo de una motocicleta color negro con rojo.

Les fueron encontrados celuñlares y una réplica de pistola de plástico Foto: SSCCDMX

De inmediato y en coordinación con los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, implementaron un cerco virtual, mediante el cual ubicaron la motocicleta en calles de la colonia Lomas de Becerra, por lo que los uniformados en campo les dieron alcance en la calle Puente de Ixtla y 3 de Mayo.

En el sitio, interceptaron a los tripulantes y les realizaron una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual les aseguraron cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y una réplica de arma de fuego.

Por todo lo anterior, los policías detuvieron a los hombre de 24 y 31 años de edad, les leyeron sus derechos constitucionales y junto con los objetos y la motocicleta asegurada, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuerda a la ciudadanía algunas recomendaciones a seguir para mitigar el riesgo al tratar de comprar o vender un vehículo a través de plataformas digitales y redes sociales, entre las que destacan:

Elegir , en la medida de lo posible, comercios establecidos o plataformas empresariales formales para la adquisición de estos bienes.

Hacer uso de los Módulos de Compra Segura que opera la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Solicitar, desde la aplicación “Mi Policía”, el acompañamiento de un oficial durante la compra de un automóvil.