México

Se hicieron pasar por una atractiva mujer que vendía un auto para robar al comprador

A René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”, de 24 y 31 años de edad les fueron encontrados cinco celulares y una réplica de arma de plástico, fueron detenidos en la alcaldía Álvaro Obregón

Guardar
Los hombres crearon un perfil
Los hombres crearon un perfil falso de una mujer, incluso falsificaron una credencial de elector con datos para darle mayor realismo y citar a la víctima para robarlo Foto: C4Jimenez

Dos hombres fueron detenidos tras ser acusados de asaltar a una persona en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, luego de simular la venta de un automóvil por internet usando una identidad falsa.

La víctima fue citada para la supuesta compra en calles de la colonia María G. de García Ruiz, donde al llegar fue amenazada con un arma de fuego, agredida y despojada de una cantidad de dinero en efectivo. Los asaltantes huyeron en una motocicleta color negro con rojo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los implicados, quienes se hicieron pasar por una mujer en redes sociales y presentaron una credencial falsa del INE, habrían contactado a la víctima mediante una aplicación de mensajería instantánea para acordar el encuentro por un vehículo Jetta anunciado en una plataforma digital.

La detención se realizó minutos después en la colonia Lomas de Becerra, sobre la calle Puente de Ixtla y 3 de Mayo, donde policías interceptaron a los presuntos responsables.

René Francisco “N” y Ángel
René Francisco “N” y Ángel Uriel “N”, de 24 y 31 años de edad fueron detenidos tras asaltar al comprador del auto que anunciaban pese que todo era una mentira Foto: SSCCDMX

Durante la revisión, las autoridades aseguraron un arma de fuego, cinco teléfonos celulares y el dinero en efectivo presuntamente sustraído durante el asalto. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a los dos sujetos señalados como probables responsables de despojar de dinero en efectivo a un ciudadano que pretendía adquirir un vehículo anunciado en una página de venta de productos de segunda mano, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Mientras los uniformados realizaban sus funciones de seguridad y prevención en calles de la colonia María G. de García Ruiz, fueron informados por la frecuencia de radio, de un robo en proceso en el cruce de las calles Uruguayos y Antigua Vía a la Venta, por lo cual se aproximaron de inmediato al sitio.

Al llegar, se entrevistaron con un ciudadano quien les informó que, a través de mensajes por una aplicación de mensajería instantánea, acordó con una persona una cita para realizar la compra de un vehículo y mientras esperaba al supuesto vendedor, fue abordado por dos sujetos, quienes lo agredieron con una pistola, lo despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo y enseguida huyeron a bordo de una motocicleta color negro con rojo.

Les fueron encontrados celuñlares y
Les fueron encontrados celuñlares y una réplica de pistola de plástico Foto: SSCCDMX

De inmediato y en coordinación con los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, implementaron un cerco virtual, mediante el cual ubicaron la motocicleta en calles de la colonia Lomas de Becerra, por lo que los uniformados en campo les dieron alcance en la calle Puente de Ixtla y 3 de Mayo.

En el sitio, interceptaron a los tripulantes y les realizaron una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual les aseguraron cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y una réplica de arma de fuego.

Por todo lo anterior, los policías detuvieron a los hombre de 24 y 31 años de edad, les leyeron sus derechos constitucionales y junto con los objetos y la motocicleta asegurada, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuerda a la ciudadanía algunas recomendaciones a seguir para mitigar el riesgo al tratar de comprar o vender un vehículo a través de plataformas digitales y redes sociales, entre las que destacan:

  • Elegir, en la medida de lo posible, comercios establecidos o plataformas empresariales formales para la adquisición de estos bienes.
  • Hacer uso de los Módulos de Compra Segura que opera la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
  • Solicitar, desde la aplicación “Mi Policía”, el acompañamiento de un oficial durante la compra de un automóvil.

Temas Relacionados

mexico-noticiasÁlvaro Obregónidentidad robadafalsa identidad

Más Noticias

Lotería Nacional realizó sorteo para rendir homenaje a José Alfredo Jiménez en su natal Dolores Hidalgo, Guanajuato

Lotería Nacional realizó sorteo para

“Mi querido Pietro”, Emilio Azcárraga Jean se despide de Pedro Torres, uno de sus productores estrella

El empresario compartió una imagen entrañable acompañada de un mensaje emotivo, recordando la cercanía y complicidad que lo unía al recordado productor mexicano

“Mi querido Pietro”, Emilio Azcárraga

Primer muerte por posible rabia humana en México en 2026: Veracruz activa alerta

Las investigaciones apuntan a que el caso estaría relacionado con la mordedura de un murciélago en la localidad de Jesús Carranza

Primer muerte por posible rabia

Él es el hermano de Pepillo Origel y suegro de Andrea Legarreta, quien vive romance con Luis Carlos Origel

El periodista presentó oficialmente a su hermano y dejó en claro la buena relación en el entorno tras la llegada de la conductora de ‘Hoy’ como nueva pareja de su sobrino Luis Carlos

Él es el hermano de

Caen dos extorsionadores tras cobrar cuota en una tortillería y estrellarse contra un camión en la CDMX

Uno de los detenidos es señalado por las autoridades como objetivo prioritario generador de violencia en la demarcación

Caen dos extorsionadores tras cobrar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya anuncia megaproyecto en

Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

ENTRETENIMIENTO

“Mi querido Pietro”, Emilio Azcárraga

“Mi querido Pietro”, Emilio Azcárraga Jean se despide de Pedro Torres, uno de sus productores estrella

Él es el hermano de Pepillo Origel y suegro de Andrea Legarreta, quien vive romance con Luis Carlos Origel

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 1 de febrero

Natalia Lafourcade y Carín León, únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

Paté de Fuá llega al Teatro Metropolitan por sus 20 años: fecha y preventa para la banda mexicana de jazz fusión

DEPORTES

Real Betis confirma a Álvaro

Real Betis confirma a Álvaro Fidalgo como su nuevo refuerzo: América agradece al “Maguito” con emotivo mensaje

Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”

Raúl Jiménez llega a 100 partidos en el Fulham y lo celebra con un gol ante el Manchester United

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia