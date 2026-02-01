México

El Plan de Política Criminal 2026, presentado por la FGJCDMX, revisará la calidad de trabajo del Ministerio Público

El plan incorpora 13 ejes de transformación estructural, con enfoque en derechos humanos, legalidad y eficacia institucional

Guardar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) entregó oficialmente al Congreso de la Ciudad de México el Plan de Política Criminal 2026, un documento estratégico diseñado para reforzar la lucha contra la delincuencia y mejorar el desempeño del Ministerio Público en la capital.

Durante un acto institucional en el recinto legislativo de Donceles, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, destacó la intención de que este plan sirva como una herramienta técnica para orientar las acciones de la Fiscalía en favor de la sociedad, dejando atrás respuestas reactivas y promoviendo una política basada en evidencia y resultados.

Objetivos y prioridades del plan

El plan incorpora 13 ejes de transformación estructural, que buscan:

  • Diagnosticar de manera profunda la realidad delictiva en la capital.
  • Establecer criterios de priorización de delitos para enfocar recursos con mayor eficacia.
  • Definir metas concretas de desempeño para el próximo año.
  • Fortalecer la atención a víctimas y la percepción de justicia entre la ciudadanía.

Además, incluye proyectos enfocados en mejorar la atención ciudadana, modernizar la infraestructura tecnológica, optimizar procesos de litigación y elevar los estándares de trabajo de los agentes del Ministerio Público.

Enfoque institucional y derechos humanos

El plan pone especial énfasis en consolidar una política criminal que integre principios de derechos humanos, legalidad y eficacia institucional, lo que, según autoridades, fortalecerá la investigación de delitos y la atención a quienes han sido afectados por hechos delictivos.

Paralelamente, legisladores subrayaron la relevancia de mantener una colaboración interinstitucional sólida entre el Congreso y la Fiscalía para garantizar que las medidas propuestas respondan a las necesidades actuales de seguridad pública en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Plan Política Criminal 2026FiscalíaFGJCDMXMinisterio PúblicoSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Ximena Sariñana revela el origen de las canciones de ‘Amarte duele’

La cantante reveló detalles sobre sus primeras composiciones y el impacto que tuvieron en su carrera y en el público

Ximena Sariñana revela el origen

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

A partir de este domingo 1 de febrero se reforzó con mil 190 soldados el operativo de búsqueda de desaparecidos en Concordia por encargo de la presidenta Sheinbaum y el gobernador Rocha Moya

No son sólo 10 mineros

Chiapas endurece castigo por cohabitación forzada infantil

La reforma representa un paso para que costumbres, por antiguas que sean, no justifiquen la vulneración de derechos

Chiapas endurece castigo por cohabitación

Se registra sismo en Cintalapa, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Cintalapa,

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Retrasos, cierres y afectaciones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

No son sólo 10 mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

ENTRETENIMIENTO

Ximena Sariñana revela el origen

Ximena Sariñana revela el origen de las canciones de ‘Amarte duele’

Karime Pindter y Sebastián Yatra desatan furor con video y anuncio de concierto en CDMX

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

Famoso antro LGBT+ en CDMX anuncia el veto de la música de Nicki Minaj: “Solo artistas que respeten la diversidad”

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

DEPORTES

David Faitelson elogia buena racha

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”

Raúl Jiménez llega a 100 partidos en el Fulham y lo celebra con un gol ante el Manchester United

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

San Siro: Explora la historia del mítico estadio que abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con el desfile de la delegación mexicana