El Plan de Política Criminal 2026, presentado por la FGJCDMX, revisará la calidad de trabajo del Ministerio Público

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) entregó oficialmente al Congreso de la Ciudad de México el Plan de Política Criminal 2026, un documento estratégico diseñado para reforzar la lucha contra la delincuencia y mejorar el desempeño del Ministerio Público en la capital.

Durante un acto institucional en el recinto legislativo de Donceles, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma Suárez, destacó la intención de que este plan sirva como una herramienta técnica para orientar las acciones de la Fiscalía en favor de la sociedad, dejando atrás respuestas reactivas y promoviendo una política basada en evidencia y resultados.

Objetivos y prioridades del plan

El plan incorpora 13 ejes de transformación estructural, que buscan:

Diagnosticar de manera profunda la realidad delictiva en la capital.

Establecer criterios de priorización de delitos para enfocar recursos con mayor eficacia.

Definir metas concretas de desempeño para el próximo año.

Fortalecer la atención a víctimas y la percepción de justicia entre la ciudadanía.

Además, incluye proyectos enfocados en mejorar la atención ciudadana, modernizar la infraestructura tecnológica, optimizar procesos de litigación y elevar los estándares de trabajo de los agentes del Ministerio Público.

Enfoque institucional y derechos humanos

El plan pone especial énfasis en consolidar una política criminal que integre principios de derechos humanos, legalidad y eficacia institucional, lo que, según autoridades, fortalecerá la investigación de delitos y la atención a quienes han sido afectados por hechos delictivos.

Paralelamente, legisladores subrayaron la relevancia de mantener una colaboración interinstitucional sólida entre el Congreso y la Fiscalía para garantizar que las medidas propuestas respondan a las necesidades actuales de seguridad pública en la Ciudad de México.