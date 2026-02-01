México

¿Cómo estará el clima en Bahía de Banderas?

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Bahía de Banderas este domingo.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 28 grados, la probabilidad de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 97%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura llegará a los 20 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 83%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que oscilan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro un descenso de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto un incremento en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cuatro personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre aficionados de Puebla y Toluca a las afueras del Estadio Cuauhtémoc

El empate sin goles entre Puebla y Toluca quedó en segundo plano luego de que estallara una batalla campal fuera del Estadio Cuauhtémoc

Cuatro personas fueron detenidas tras

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: afectaciones viales en Iztacalco debido al concierto de Molotov en el Palacio de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

León Larregui y Jay de la Cueva son captados en el concierto de Kanye West en México

El inesperado encuentro de ambos referentes de la música mexicana en la Plaza de Toros marcó el regreso de West al país después de 16 años

León Larregui y Jay de

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Los elementos atendían un reporte de emergencia por detonaciones de arma de fuego

Ataque a balazos contra policías

Sheinbaum inauguró esta obra carretera que conecta a Sonora y Chihuahua: costó más de mil millones de pesos y tienen una extensión de 134 km

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló que la obra habría generado más de 5 mil empleos

Sheinbaum inauguró esta obra carretera
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque a balazos contra policías

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: serían familiares de Mario Delgado

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

León Larregui y Jay de

León Larregui y Jay de la Cueva son captados en el concierto de Kanye West en México

Ana Cecilia Azuela cuenta todo sobre “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor”, un musical sobre las diferentes formas de amar

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

DEPORTES

Cuatro personas fueron detenidas tras

Cuatro personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre aficionados de Puebla y Toluca a las afueras del Estadio Cuauhtémoc

“Va a ser recordado para siempre”, André Jardine reacciona a la salida de Fidalgo del América

Allan Saint-Maximin se marcha del América tras episodio de racismo

Así arribó Raphael Veiga a CDMX para reportar con América

Histórico capitán con Diablos, Selección Mexicana y Grandes Ligas anuncia su retiro tras 20 años de trayectoria