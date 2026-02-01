México

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy 1 de febrero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Este es el reporte del Metrobús en la última hora

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Chapultepec - Alameda Tacubaya

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios de operación del Metrobús

El servicio del Metrobús fue
El servicio del Metrobús fue inaugurado en el 2005. (Twitter/@MetrobusCDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesMetrobús CDMXMetrobús

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor sucedió a las 6:24 horas, a una distancia de 163 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 4.8 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Agua de chía, fresa y avena: la bebida casera que gana terreno para bajar de peso

Estos superingredientes te ayudan en tener una dieta balanceada en beneficio de tu salud

Agua de chía, fresa y

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 1 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Estrés crónico por factores urbanos: estos son los daños graves a la salud mental y física, según la UNAM

La especialista Ingrid Vargas dijo que el estrés es una reacción mental y física normal de todos los seres vivos ante un cambio

Estrés crónico por factores urbanos:

Científico usó innovador método con bacterias para eliminar metales pesados de agua y suelos

Abraham Balam-Beberaje, investigador y egresado del Tecnológico Nacional de México- Calkiní - Itescam, de Campeche, encabeza un estudio que propone alternativas sustentables para remediar la contaminación

Científico usó innovador método con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abaten a tres implicados en

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: son la tía y prima de Mario Delgado, titular de la SEP

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Fallece el actor y bailarín

Fallece el actor y bailarín Gerardo Taracena a los 55 años

León Larregui y Jay de la Cueva son captados en el concierto de Kanye West en México

Ana Cecilia Azuela cuenta todo sobre “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor”, un musical sobre las diferentes formas de amar

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

DEPORTES

Serie del Caribe 2026: cuándo

Serie del Caribe 2026: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos en México

Shakur Stevenson le da una lección de boxeo a Teófimo López y conquista el campeonato superligero de la OMB

João Pedro podría salir de San Luis: Cruz Azul se encontraría acelerando su llegada

Cuatro personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre aficionados de Puebla y Toluca a las afueras del Estadio Cuauhtémoc

“Va a ser recordado para siempre”, André Jardine reacciona a la salida de Fidalgo del América